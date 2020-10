L’aveva annunciato lo scorso luglio e così è stato, Maria Grazia Cucinotta e il marito Giulio Violati hanno festeggiato il loro 25° anniversario di matrimonio. Un traguardo importante degno di un festeggiamento in grande stile tutto nel rispetto delle norme anti-covid.

Nozze d’argento per Maria Grazia Cucinotta

Sono passati 25 anni da quel 7 ottobre 1995, quando Maria Grazia Cucinotta e Giulio Violati si scambiarono le promesse. Oggi come ieri lo stesso amore caratterizza il loro matrimonio, come mostrato dalle innumerevoli foto postate sui social con rispettive dediche.

Un amore dal quale è nata anche una figlia, Giulia, arrivata nel 2001 e alla quale entrambi i genitori hanno dedicato tutto il loro affetto durante il suo 18esimo compleanno.

Le foto dell’anniversario

Tra post e Instagram Stories, Maria Grazia Cunotta ha reso partecipi i fan la prima è una dolcissima foto in compagnia del marito, i due sono seduti sul divano abbracciati: “25 anni dal nostro si….ti amissimoooo” scrive l’attrice.

In un altro post i due si vedono in abiti da nozze, lei con indosso un vestito di pizzo bianco e in mano un bouquet di rose, lui con giacca e camicia.

“I nostri 25 anni di matrimonio. Ci siamo riscelti per continuare la nostra vita insieme, l’amore vero dura per sempre, non è semplice, ma l’importante è non mollare mai davanti alle difficoltà, insieme si supera tutto. Non abbiamo potuto festeggiare con gli amici, rispettando il periodo, ma vogliamo ringraziare tutti per gli auguri e l’affetto vero”. Nelle Instagram stories ancora ringraziamenti e la foto della torta, con la coppia versione cartoon in bici.

Gli auguri degli amici

Sono in tanti gli esponenti del mondo dello spettacolo che hanno mandato i loro più sinceri auguri alla coppia, da Rossella Brescia a Vittoria Belvedere che scrive: “Perle rare, auguri di cuore amici cari” e tanti altri ancora.

