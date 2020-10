Durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle, Tullio Solenghi ha voluto ricordare una vecchia amica, regalando un momento di grande emozione al pubblico ed ai presenti.

Tullio Solenghi è stato infatti grande amico e partner di scena di Anna Marchesini, che ha voluto ricordare con parole molto dolci.

Le parole su Anna Marchesini

Dopo aver ballato sulle note di C’era una volta una gatta, Tullio Solenghi ha ricordato l’ex collega Anna marchesini, ricordando di quando si era preparata per una performance di danza: “Era una perfezionista, imparò a ballare sulle punte per fare due minuti di parodia.

Questo nasconde la comicità, molta preparazione rispetto a quello che si pensa”.

Solenghi: “Aspettavo sempre la sua telefonata”

I due erano molto legati, sia sul palco che nella vita privata, ed ora l’attore sente una grandissima nostalgia per la sua amica: “È chiaro che quando rivedo queste cose penso al dietro le quinte. E negli ultimi anni, quando uscivamo in tv, parlo per me, aspettavo sempre la sua telefonata del giorno dopo. Quando faccio Ballando, la domenica adesso è silenziosa. Non c’è lo squillo di Anna che commento quello che ho fatto”.

Poi, la confessione su un desiderio riguardante proprio la Marchesini: “Ho un sogno, che a una puntata di Ballando mi arrivi la voce di Anna, che mi parli dalle stelle. Chissà in quale costellazione si è infilata”. I giudici, a quel punto, hanno applaudito alle sue parole, dichiarando: “Vedrai che da lassù ti ha guardato e ti ha fatto anche un grande applauso”.

Tullio Solenghi ed Anna Marchesini ne Il Trio

Tullio Solenghi ed Anna Marchesini hanno cominciato la loro collaborazione professionale quando, nel 1982, fondarono il “Trio”, composto da loro due e da Massimo Lopez.

I 3 debuttarono a 8 puntate televisive di Tastomatto, programma condotto da Pippo Franco. Il trio divenne presto celebre per interpretazioni pubblicitarie e telegiornalistiche.

Il loro successo aumentò nel 1985, quando parteciparono alle puntate di Domenica In e furono premiati come Rivelazione dell’anno.

In poco tempo il Trio cominciò ad esibirsi anche in teatro, ma il vero apice del successo è la messa in onda, su Rai 1, di una versione parodistica de I Promessi Sposi.

Anna Marchesini è morta nel 2016: da tempo soffriva di una forma di artrite reumatoide che, aggravatasi nel tempo, l’ha portata al decesso.