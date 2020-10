Myriam Catania sta vivendo la sua esperienza all’interno della Casa del Grande Fratello di nomination in nomination. Al pubblico l’ex moglie di Luca Argentero sembra piacere e quindi il suo percorso all’interno della Casa. Intanto però sotto i riflettori c’è qualcosa successo fuori dalle mura della Casa, arrivato direttamente alle orecchie della doppiatrice.

Myriam Catania e la proposta di matrimonio

Molto spesso capita, fin dal primo Grande Fratello, che qualcuno arrivi vicino alle mura della Casa e invii dei messaggi attraverso il megafono a chi si trova all’interno. Così è andata anche per Quentin Kammermann e Myriam Catania.

Il compagno della doppiatrice è già apparso collegato con un videomessaggio in diretta tv, ma questa volta la sorpresa sarebbe avvenuta veramente in grande stile. Una sorpresa incredibile per la Catania che ha sentito urlare fuori dalla Casa: “Vuoi sposarmi?“, urlato grazie a un megafono all’esterno di Cinecittà.

Purtroppo però sembra che il Grande Fratello abbia deciso di non mandare in onda il momento tanto che i fan reclamano ormai da ore sui social di poter vedere il romantico momento. Sembra che i fan siano riusciti a sentire solo il “Sì, sì, sì” di Myriam Catania ma niente dettagli ulteriori.

Chi è Myriam Catania

Myriam Catania, è nata a Roma nel 1979 ed è figlia di Rossella Izzo, doppiatrice e regista. Una famiglia con una grande tradizione artistica, la madre dell’attrice infatti è la sorella gemella della famosa Simona Izzo. I suoi doppiaggi sono notissimi, da Keira Knightley in Pirati dei Caraibi, a Alyson Hannigan in Buffy l’ammazzavampiri, fino a Alexis Bledel in Una mamma per amica. Nel 2009 sposa Luca Argentero, dopo 5 anni di fidanzamento.

I due si separano però nel 2016. L’amore però è destinato a rientrare nella vita della Catania quando conosce Quentin Kammermann, oggi suo compagno. Insieme hanno anche avuto un figlio, Jacques, nato nel 2017.