Nel turbinio della Casa del Grande Fratello Vip sono tanti i personaggi che in queste settimane hanno cominciato ad emergere e, se gli occhi sono puntati sui personaggi diventati mainstream per le loro vicende nella Casa come Tommaso Zorzi, Patrizia De Blanck, Adua Del Vesco… ce ne sono altri che per un motivo o per un altro si stanno mettendo in mostra.

È quello che è capitato a Guenda Goria, figlia di Maria Teresa Ruta, protagonista di uno scherzo ai danni di Elisabetta Gregoraci insieme a Pierpaolo Petrelli. L’attrice trovata in una chiacchierata cuore a cuore con mamma Maria Teresa, mettendo a nudo tutto il suo malessere interiore.

Le confessioni di Guenda Goria

Guenda ha raccontato alla madre di non sentirsi a suo agio e di provare emozioni contrastanti tendenti al negativo e il motivo non è solo il gioco del Grande Fratello Vip: “Sento che è qualcosa di mio, un disagio molto profondo” racconta, “Non è un qualcosa che resta in superficie, non è che basta una parola. è nato l’altra sera, non so se ti sei accorta di come sono stata.

La tensione in generale e il nonno e lo zio, io già sono emotiva, quindi, più le tensioni generali”.

Un forte disagio emotivo generato probabilmente da come lei stessa vive la sua emotività: “Il problema è come ricevo io, un conto è la commozione come hai reagito giustamente tu, con garbo, contegno e una struttura solida e un conto è come ricevo io faccio dei sogni strani, faccio dei pensieri strani, non felici, non solo non felici, ma non belli. Sono preoccupata perché non è un periodo leggero”.

Maria Teresa Ruta cuore di mamma

La chiacchierata madre e figlia è proseguita con Maria Teresa Ruta che ha preso la parola cercando di consolarla e farle forza ricordandole quante difficoltà ha affrontato con successo fin da quando era piccola: “tensioni per esami importanti, esami fatti fuori sede, quindi sei sempre stata privatista e questo è sempre stato un carico pesante. Quando tu avevi questi carichi pesanti, non parlo da bambina che li affrontavi con piglio, determinazione, grande impegno e grandissima forza, può darsi che comunque ne soffrissi molto, ma non lo davi a vedere.

Quando hai cominciato adesso a diventare produttrice, regista, hai avuto dei carichi”.

Una conversazione dalla quale è emersa la sensibilità di Guenda Goria, una sensibilità che la porta a sopportare carichi emotivi pesanti e a volte difficili da gestire. Occorrerà attendere per vedere se emergerà altro della personalità di Guenda che di certo intriga tanto gli altri inquilini quanto i telespettatori.

Approfondisci:

Tutto sul Grande Fratello Vip

GF Vip, Massimiliano Morra e il flirt “consigliato” con Guenda Goria

L’amore fuori dalla Casa di Elisabetta Gregoraci è Mr Rain? Barbara d’Urso fa chiarezza