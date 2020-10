Il Grande Fratello Vip non smette di stupire e, fra liti, incomprensioni, amicizie e strategie, c’è spazio anche per una proposta di matrimonio. Destinataria del romantico gesto è Myriam Catania, con il compagno Quentin che le ha chiesto la mano in settimana in maniera inaspettata. Nella diretta di questa sera arriva una sorpresa speciale per la bionda attrice.

Dalla proposta alla sorpresa in Casa: Quentin incontra Myriam Catania

Ricevere una proposta di matrimonio è il sogno di ogni donna, ma se capita nella Casa del Grande Fratello Vip acquista un sapore decisamente particolare.

È capitato a Myriam Catania, concorrente di questa quinta edizione, che ha ricevuto la fatidica proposta in maniera insolita. Il compagno Quentin, fuori dalla Casa, le ha infatti chiesto la mano urlando con un megafono. Questa sera, nel nuovo appuntamento con il reality, il ragazzo fa una sorpresa speciale alla fidanzata. L’attrice viene convocata da Alfonso Signorini in giardino dove, a raggiungerla, c’è proprio Quentin, che ha in serbo parole al miele per lei.

“Noi ti aspettiamo. Ti amo“

Quentin è felicissimo di rivedere la fidanzata dopo qualche settimana di distanza, sprizza una gioia incontenibile dai suoi occhi.

Anche Myriam è visibilmente emozionata e, per mantenere il metro di distanza, non lo abbraccia e non lo bacia, ma l’incontro è comunque marcato da un sano romanticismo. Il suo fidanzato ha per lei solo parole speciali: “Ti sto seguendo sempre. Da quando sei entrata, ho detto che ancora mi sorprendo. Hai fatto benissimo, devi capire la quantità d’amore che stai dando lì fuori. La realtà è che voi state dando davvero dell’amore a questa gente. Ogni volta che ti vediamo che vuoi mollare, ci viene un colpo al cuore.

Noi ti aspettiamo. Ti amo“. Nonostante la proposta di matrimonio fuori dalla Casa avvenuta qualche giorno fa, nulla inerente alle nozze trapela dalle parole del ragazzo. Ma a mettere un po’ di pepe alla questione è Alfonso Signorini che, con una battutina che scatena le risate generali, afferma: “Se vi sposerete, non invitate mai Antonella Elia al matrimonio“.

