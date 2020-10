I dati che filtrano dall’ultimo bollettino della Protezione Civile che continua a monitorare l’andamento e l’evoluzione dell’epidemia di Coronavirus in Italia descrivono una situazione che via via peggiora con sempre un alto numero di contagi, non al di sotto dei 4mila da giorni ormai, e con un sempre più alto numero di ricoveri.

Coronavirus, Italia: il bollettino del 12 ottobre

Un nuovo lockdown generalizzato, esattamente come quello avvenuto lo scorso marzo, è un’ipotesi che Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, continua a sfatare ma se la situazione legata all’emergenza Coronavirus continuerà a peggiorare, sarà necessario ripensare a nuove stringenti misure di sicurezza.

E qui, la parola “lockdown”, ritorna nelle parole di Conte: “Escluderei lockdown e lo dico a ragion veduta. Se la curva dovesse continuare a salire, si potrebbe pensare a lockdown circoscritti“, le parole del premier all’Ansa.

Aumentano i ricoveri in ospedale

Sono 4.619 i nuovi contagi di Coronavirus in Italia, come registrato nell’ultimo bollettino della Protezione Civile che da mesi ormai monitora l’emergenza. Degli oltre 4mila casi registrati oggi, 696 sono stati registrati in Lombardia – dove i casi sono in deciso aumento da settimane confermando la gravità della situazione nella regione che già era stata la più colpita – 662 i casi registra invece oggi in Campania.

Aumenta di 302 unità il numero dei pazienti con sintomi ricoverati in ospedale per un totale di 4.821 ospedalizzati semplici. 452 invece i ricoverati più gravi in terapia intensiva con 32 nuovi ricoveri in 24 ore. 82.764 gli attualmente positivi in Italia, numeri all’interno del quale si contano 77.491 positivi al Covid-19 e ora in isolamento domiciliare. 240.600 il numeri dei guariti in tutto, da quando è scoppiata l’epidemia, con l’incremento oggi di 891 casi.

Aumenta anche il numero dei morti registrati in 24 ore: 39 i morti registrati in 24 ore per un totale di vittime pari a 36.205.

