In seguito ad alcune dichiarazioni fatte da Francesco Oppini nella Casa del Grande Fratello, la sua ex storica Alessia Fabiani ha deciso di intervenire per mettere i puntini sulle “i” riguardo a quanto sarebbe veramente avvenuto quando i due stavano insieme, ormai quasi due decenni fa, e qual era veramente il rapporto tra la Fabiani ed Alba Parietti, madre di Oppini.

Alessia Fabiani risponde a Francesco Oppini

Tutto pare sia nato da una frase di Francesco Oppini, che dentro la Casa avrebbe dichiarato: “Alessia Fabiani l’ho lasciata io, non ci sentiamo più”.

Intervistata da Radio Cusano Campus, la Fabiani ha ribattuto su tutela a linea: “Ormai sono passati una ventina d’anni. Sono felice che abbia ancora questa memoria. Sinceramente non lo sto seguendo e non sapevo che avesse parlato di me”.

A quanto pare questa nn sarebbe l’unica inesattezza raccontata: “Non è assolutamente vero che mi abbia lasciato lui, così come il fatto che io gli lasciavo le rose in concessionario, qui ha romanzato, io non ho mai comprato rose a nessuno, sono allergica alle rose”. Non sarebbero vere neanche le dichiarazioni su un presunto rapporto negativo tra la Parietti e la Fabiani che, anzi, a detta di quest’ultima andavano molto d’accordo.

Francesco Oppini e la televisione

A quanto pare ci sarebbero altri aspetti sui quali Oppini si sarebbe contraddetto, come il rapporto stesso con la televisione: “Mi fa strano che lui aveva sempre detto che lui non avrebbe mai fatto tv e io amavo questa cosa. Invece si è contraddetto e questo un po’ mi dispiace, evidentemente è cambiato e non ce l’ha fatta a non sentire questa voglia di venir fuori in qualche modo”.

