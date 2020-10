Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip e non mancano anche questa volta le emozioni e i colpi di scena. A cominciare da una nuova eliminazione destinata a mettere in discussione gli equilibri nella Casa. In nomination ci sono Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta e Myriam Catania: solo una di queste tre donne è costretta ad abbandonare il gioco.

Tre superdonne in nomination

Al Grande Fratello Vip i colpo di scena non finiscono mai. Nel corso degli ultimi giorni il pubblico da casa ha avuto la possibilità di votare il preferito tra Myriam Catania, Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta, mandate in nomination la scorsa puntata.

La concorrente che riceve meno voti, dunque la meno preferita, è così costretta ad abbandonare definitivamente il gioco. In apertura di puntata Alfonso Signorini ha voluto parlare privatamente con Myriam Catania, che ha più volte meditato il ritiro. L’attrice, che ha spesso manifestato la sua insofferenza dalla Casa e la sua lontananza dalla famiglia, alla fine ha deciso di voler rimanere in gioco, sino a quando il pubblico non la vorrà eliminare. La ragazza resta così in gioco sino al verdetto decisivo.

L’eliminata della serata

Il primo verdetto ufficiale di questa puntata vede in Maria Teresa Ruta la prima concorrente salva. Il pubblico, se da un lato ha voluto premiare la showgirl, dall’altro ha deciso invece di mandare fuori dalla Casa una fra Stefania Orlando e Myriam Catania. Ad annunciare il verdetto definitivo è Tommaso Zorzi, costretto ad uno sforzo immane. Il giovane influencer, infatti, è molto legato ad entrambe eppure l’ultima parola spetta proprio a lui e al comunicato della produzione che sarà tenuto a leggere.

In salone il ragazzo legge il comunicato ufficiale, che vede Myriam Catania eliminata. L’attrice reagisce con grande gioia alla lettura del verdetto: sorrisi a 360° e ringraziamenti speciali ai suoi compagni di viaggio, uno su tutti proprio Tommaso Zorzi. L’attrice, ora, può così tornare a casa, dalla sua famiglia e dall’adorato figlio.

