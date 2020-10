Al Grande Fratello Vip è nuovamente tempo di eliminazioni. Al televoto questa volta si sfidano tre donne, tre veri e propri pezzi da novanta: Stefania Orlando, Myriam Catania e Maria Teresa Ruta. In particolare la Catania ha mostrato spesso insofferenza all’interno della Casa, meditando più volte il ritiro. Alfonso Signorini la mette alle strette e l’attrice prende la decisione definitiva.

Tempo di nuove eliminazioni

Il Grande Fratello Vip prosegue la sua marcia trionfale, di puntata in puntata. Le avventure dei coinquilini continuano ad appassionare il pubblico, tant’è che la produzione ha deciso di premiare questa stagione.

Il reality, infatti, è stato prolungato di altri due mesi e dovrebbe così concludersi alle porte di febbraio. Complici anche gli ottimi ascolti, che hanno portato a questa scelta che indubbiamente sta facendo discutere. Nonostante il reality sia solo all’inizio, il gioco è già entrato nel vivo: è nuovamente tempo di eliminazioni. A contendersi la permanenza nella Casa, in questa puntata, sono Maria Teresa Ruta, Stefania Orlando e Myriam Catania. Solo una di queste tre coinquiline, protagoniste indiscusse nella Casa, sarà costretta ad abbandonare il gioco e il sogno di raggiungere l’agognata finale.

Myriam Catania medita il ritiro: la decisione

Ma c’è un colpo di scena: Alfonso Signorini convoca le tre nominate in Mistery Room, per poi lasciare da sola Myriam Catania. La concorrente ha più volte manifestato la sua insofferenza all’interno della Casa, a tal punto da meditare più volte il ritiro. Questa sera il conduttore la mette di fronte a una decisione definitiva: rimanere in gioco oppure abbandonare all’istante. L’attrice viene lasciata da sola per meditare sulla scelta e prendere una decisione definitiva.

Intanto gli opinionisti in studio sono titubanti sulla figura della Catania, soprattutto Antonella Elia, che ammette: “Mi sembra una bambina capricciosa, che ha alle spalle una famiglia potente“. Chiamata nuovamente in causa da Signorini, l’attrice comunica la sua decisione: “So che il pubblico mi ha capita, so che mi vuole bene. Spero di aver dato tutta me stessa, quindi faccio decidere il pubblico e spero mi porti da mio figlio. Se così non fosse, rimarrò. Rimango fino a quando il pubblico non deciderà di farmi uscire“.

