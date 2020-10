Il Grande Fratello Vip 5 continua a registrare un successo incredibile e così la Mediaset ha deciso di ringraziare il vasto pubblico di Canale 5 con un regalo: la quinta stagione del GF Vip non terminerà a dicembre, come era stato precedentemente stabilito, ma sarà prolungata di altri 2 mesi.

Capodanno con i concorrenti della Casa?

A rivelare questa indiscrezione è stato Tv Blog. Nei prossimi mesi vi saranno 2 appuntamenti alla settimana: il lunedì ed il venerdì. Il seguitissimo reality show, condotto da Alfonso Signorini, proseguirà fino all’inizio del nuovo anno e, stando a quanto ha diffuso Tv Blog, si concluderà tra la fine di gennaio e gli inizi di febbraio 2021, con la puntata finale.

Gli inquilini della Casa, quindi, trascorreranno le feste natalizie negli studi di Cinecittà. Non è esclusa l’ipotesi di trasmettere il classico veglione di Capodanno direttamente dalla casa del Grande Fratello Vip e festeggiare l’inizio del 2021 con i concorrenti del reality.

Un cast sempre più ricco

La Mediaset si dice pronta ad allungare il programma condotto da Alfonso Signorini e coadiuvato da Pupo e da Antonella Elia. Per far sì che il reality show prodotto in collaborazione con Banijay-Endemol prosegua, sono previsti nuovi ingressi nella Casa più spiata d’Italia, che andranno ad arricchire il cast.

Un reality a prova di lockdown

Oltre al boom di ascolti che il Grande Fratello Vip continua a registrare, puntata dopo puntata, un altro motivo che sicuramente ha convinto ulteriormente ad allungare la durata della trasmissione è stato il rischio di un nuovo lockdown. Dato l’elevato numero di contagi da Coronavirus, cresce la paura che da un momento all’altro si debbano adottare misure più restrittive per il contenimento della diffusione del virus.

Da questo punto di vista, il reality show di Canale 5 si rivela il programma ideale come misura anti-Covid, visto che i concorrenti non possono allontanarsi dalla Casa e, soprattutto, non hanno la possibilità di stare a contatto con altre persone estranee alla Casa. Pertanto, nonostante l’aumento dei casi da Coronavirus che quotidianamente si stanno registrando, il reality condotto da Alfonso Signorini non rischia di essere sospeso.

