Myriam Catania, gieffina entrata nella casa venerdì insieme ad altri vip ritardatari, sembra già in crisi nera. L’attrice, che ricorda il crollo di Flavia Vento, ha avuto due crisi di pianto, in cui si è vista piuttosto disperata, alle prese con un’esperienza che sembra più difficile di quanto pensasse. Catania sente molto la mancanza della madre e del figlio Jacques, avuto dal compagno Quentin Kammermann.

Myriam Catania disperata al Grande Fratello Vip

Già ieri Myriam Catania è stata presa dallo sconforto, pensando al figlio lasciato a casa. L’attrice è stata subito circondata dall’affetto dei coinquilini, che hanno provato a confortarla.

“Lo so che lui ha bisogno di te“, ha provato a farle forza Matilde Brandi, “ma sta con il papà“. La ballerina si sente molto vicina alla coinquilina perché anche se i suoi figli sono più grandi, la mancanza si sente tantissimo.

Brandi consiglia a Myriam Catania di organizzarsi la giornata, fare dei giochi che possano permettere agli altri di conoscerla meglio, un consiglio che l’attrice sembra accettare di buon grado.

Myriam Catania scoppia a piangere al Grande Fratello Vip

Il crollo in piscina

Se in un primo momento l’attrice sembrava essere entrata in sintonia con la routine della Casa, poco dopo ha avuto un nuovo momento di tristezza.

Una nuotata in piscina non sembra averla rilassata: Myriam Catania si è improvvisamente rivolta alle telecamere parlando con la madre. “Mamma oggi è domenica. Sarete tutti insieme vero?“, ha detto come parlando alla famiglia, “È durissima qui. Durissima per me“.

L’attrice è poi scoppiata in lacrime: “Non ce la faccio. Mi manca il mio piccolino, mi manca tanto. Poi mi manca telefornarti mamma, quando mi dici tutto quello di cui ho bisogno.

Pensavo fosse più facile. Non so perché è così difficile“. Insomma, Myriam non sembra stia vivendo al meglio l’esperienza del Grande Fratello Vip e ci si chiede a questo punto quanto ancora potrà reggere dentro la Casa.

