Il reality più atteso della stagione, dopo Temptation Island, è iniziato ma il cast non è ancora del tutto al completo. Bisognerà attendere infatti la serata di venerdì 18 settembre per avere tutti gli inquilini del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini oltre la famosa porta rossa.

Tanti ancora i viris illustribus attesi nella casa più spiata d’Italia tra cui anche Elisabetta Gregoraci che avrebbe dovuto fare il suo ingresso già lunedì scorso, saltato all’ultimo per motivi personali.

Con la serata di venerdì il cast sarà finalmente al completo: domani sera infatti, venerdì 18 settembre, entreranno nella casa tutti i concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini, spalleggiato dall’immancabile Pupo (protagonista già di una gaffe all’esordio) e Antonella Elia, ex gieffina.

Ma chi manca all’appello?

Chi entrerà nella casa del Grande Fratello Vip

Oltre a Elisabetta Gregoraci, attesissima dal pubblico, venerdì sera faranno il loro ingresso Paolo Brosio, Fulvio Abbate che per la prima volta si cimenterà con le dinamiche di un reality show, e ancora la coppia formata da madre e figlia, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria.

Ma non finisce qui: pronta ad entrare in casa anche l’ex compagna di Luca Argentero, Myriam Catania e l’ex di Vittorio Sgarbi, Francesca Pepe. Pronti a farsi notare dal pubblico anche Denis Dosio, l’influencer che se la vedrà con Tommaso Zorzi. Con lui, new entry, Stefania Orlando e Francesco Oppini, il figlio di Alba Parietti.

Grande Fratello Vip: tra critiche e nudi

Intanto al Grande Fratello Vip, sebbene il cast sia dimezzato, è già show: bufera in queste ore sul cantante Fausto Leali, le cui parole su Mussolini hanno generato una vera e propria polemica su Twitter facendo chiedere da numerosi utenti la sua squalifica.

Nudo integrale invece, assolutamente involontario, per Patrizia De Blanck. C’è però anche chi invece, a pochissimi giorni di permanenza nella casa, ha già deciso di abbandonare il gioco come Flavia Vento che non ha retto alla distanza dai suoi amati cagnolini.

