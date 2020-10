Doloroso lutto per Alba Parietti. La showgirl dice addio all’ex compagno Giuseppe Lanza di Scalea, discendente dei Florio e figlio di Maria Arabella Salviati, morto a 74 anni. I due erano stati insieme per circa 8 anni, tra la fine degli anni Novanta e gli inizi del Duemila. Alba Parietti ha salutato l’ex compagno con un lungo messaggio su Instagram.

Il messaggio su Instagram di Alba Parietti

“Giuseppe, sei stato l’uomo migliore che ho mai conosciuto, il compagno che più mi ha saputo amare“, scrive sul suo profilo Instagram Alba Parietti, che poi decide di rimuovere il post.

“Sei stato l’uomo migliore del mondo, il padre per Giulia più amoroso, dolce e presente, per me l’amico più grande della vita. Sei stato per tutti un sole meraviglioso che scaldava l’animo con gentilezza e sorriso“, dolcissime parole che testimoniano l’amore della showgirl.

Poi ricorda il ruolo fondamentale avuto non solo nella sua vita, ma anche in quella di Francesco Oppini che ora sta vivendo la sua esperienza televisiva al Grande Fratello vip. “Mi hai sempre aiutato e sostenuto fino all’ultimo, hai sostenuto Francesco nel momento più difficile della sua vita e nelle sue battaglie.

Mi sei stato vicino quando mia madre se ne è andata. Abbiamo condiviso vita e morte. Grandi tragedie e grandi gioie. Mai nulla di brutto, in 20 anni mai una parola, un gesto, qualcosa che mi abbia fatto male: non mi hai mai deluso. Mai. Solo cose bellissime e ricordi meravigliosi“.

L’ultimo saluto a Giuseppe Lanza di Scalea

“Sono stata onorata e fortunata ad averti al mio fianco prima, e come amico poi: avrei dato un braccio per te.

Ci siamo voluti veramente un bene dell’anima. Eri e sarai sempre il mio migliore amico, il mio pilastro, mio padre, mio fratello, la persona di cui più mi fidavo al mondo“, scrive ancora la Parietti per poi dedicargli le ultime parole piene di dolore: “Giuseppe, dove te ne sei andato? Non posso immaginare questo mondo senza di te, senza la tua dolcezza, la tua risata. La mia vita senza sapere che ci sei non sarà mai più la stessa. Mai più. Grazie di esserci stato sempre per me.

Senza di te in questo mondo sarò tanto più sola. Eri il mio punto fermo, eri una luce nel buio“.

Alba Parietti e il messaggio per Francesco Oppini

Intanto nelle ultime ore Alba Parietti ha condiviso anche un nuovo messaggio per il figlio, chiuso al momento nella casa del Grande Fratello. “Le cose brutte, le realizzi quando ti vengono dette“, scrive su Instagram la madre di Oppini probabilmente in riferimento anche al lutto che sta affrontando. “Il tempo e lo spazio che ti separa dalla realtà alle volte ti può proteggere dal dolore. Io proteggerò sempre per quanto potrò ‘le persone che amo, cercando di capire di cosa hanno bisogno.

Alle volte per aiutare dici la verità, altre volte menti, molto spesso ometti. Io voglio, ho sempre voluto tutelare le persone che amo dalla tristezza e dai dolori. E per quanto è possibile continuerò a farlo“, aggiunge ancora. Sembra quindi che il figlio, chiuso nella Casa e quindi “al riparo” dalle notizie esterne e perciò potrebbe non venire a sapere della morte di Giuseppe Lanza di Scalea ancora per un po’.

Il post di Alba Parietti dedicato al figlio pubblicato su Instagram

