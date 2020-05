Alba Parietti ricorda Ezio Bosso sui social, con una serie di post in cui traspare tutto il suo dolore per la morte dell’artista, scomparso all’età di 48 anni dopo una lunga battaglia contro una malattia neuodegenerativa. La showgirl ha affidato la dedica struggente al suo profilo Instagram.

Alba Parietti ricorda Ezio Bosso

La morte di Ezio Bosso ha sconvolto il mondo dello spettacolo e quanti hanno incrociato la sua storia di artista e uomo. Coraggio e determinazione sono stati due colonne portanti della sua esistenza, e sono tantissimi i volti noti che hanno voluto dedicargli messaggi di affetto.

Tra loro anche Carlo Conti e Alba Parietti.

La lunga battaglia contro la malattia e quella voglia di andare avanti nonostante i terribili eventi che hanno inciso sulla sua vita, hanno forgiato l’immagine di una persona che non si è mai arresa al dolore e che ha continuato a lottare fino all’ultimo, seminando intorno a sé frammenti di grandezza a comporre il quadro di una straordinaria essenza.

E proprio Alba Parietti è tornata sulla scomparsa del pianista, con cui aveva un legame speciale, affidando al suo profilo Instagram una dedica struggente: “Fa’ che per te io sia l’estate anche quando saran fuggiti i giorni estivi.

Emily Dickinson. Ciao Ezio“.

Post di Alba Parietti su Instagram – Fonte: Instagram/Alba Parietti

La foto insieme all’artista

Alba Parietti non ha mai fatto mistero del legame profondo con Ezio Bosso, che lei ha sempre stimato particolarmente sia dal punto di vista artistico che umano.

Poche ore dopo la morte del musicista, la showgirl ha condiviso una foto sul suo profilo Instagram in cui appare insieme a Ezio Bosso, entrambi sorridenti, in una istantanea felice di qualche tempo fa.

Ad accompagnare la dolce immagine, una poesia di Emily Dickinson intitolata “Se io dovessi morire”.

Post di Alba Parietti per Ezio Bosso su Instagram – Fonte: Instagram/Alba Parietti

Poco si sa della vita privata dell’artista scomparso, da sempre uomo riservato e attento a proteggere i suoi affetti dalle insidie del gossip. Qualche dettaglio sul legame con la showgirl si intuisce tra le righe della sua prima dedica dopo il terribile lutto, con cui Alba Parietti ha salutato Bosso sottolineando la sua difficoltà nell’accettare la sua morte: “Ciao Ezio ma questo non lo posso accettare… troppo triste pensare che non ci sei più.

Non riesco ad accettare non l’ho mai accettato e non lo accetterò mai. Mi hai voluto proteggere dal dolore, con tutta la tua forza . . E in questo sei stato ingiusto e meraviglioso“.