Cristiano Ronaldo è stato sottoposto a tampone ed è risultato positivo al Covid-19.

A dare la notizia è la Federazione calcistica portoghese, che ha raccontato che comunque il calciatore della Juventus è asintomatico ed è stato messo in isolamento.

Cristiano Ronaldo messo in isolamento

A quanto pare Ronaldo si sarebbe sottoposto a tampone dopo un allenamento con la Nazionale e sarebbe risultato positivo: non parteciperà dunque alla prossima partita contro la Svezia.

Ovviamente anche i prossimi impegni con la Juventus non vedranno la partecipazione di CR7, che dunque salterà la partita con la Dinamo Kiev in ambito Champions League, così come le successive partite contro Hellas Verona e Barcellona.

A quanto pare i suoi compagni di squadra nella nazionale portoghese, sottoposti a nuovo test, sono risultati tutti negativi.

L’immagine insieme alla Nazionale

Cristiano Ronaldo rimarrà in quarantena fino a esito negativo del tampone. In queste ore sta facendo discutere un’immagine postata sul profilo ufficiale del calciatore, dove CR7 compare insieme al resto della squadra portoghese mentre pranzano tutti insieme. I calciatori sono tutti piuttosto vicini tra di loro e nessuno porta la mascherina.

L’immagine postata sul profilo Instagram di Cristiano Ronaldo

La polemica dopo il ritiro con la Nazionale

La notizia della positività di Ronaldo arriva a pochi giorni dall’esplosione di una polemica su 5 giocatori della Juventus (tra cui proprio Ronaldo) che, dopo essere usciti dalla “bolla” della squadra, anziché andare a casa in isolamento fiduciario, si sono uniti alle rispettive nazionali per i ritiri, andando incontro ad una probabile sanzione amministrativa e, soprattutto, rischi sanitari. Oltre a Ronaldo si parla di Cuadrado, Danilo, Dybala e Bentancur.