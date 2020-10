Al Grande Fratello Vip arriva una sorpresa speciale per Patrizia De Blanck. La Contessa, nella diretta di questa sera, riceve una visita da parte di un sua ex presunta fiamma, della quale però minimamente si ricorda. Ne esce così uno show tutto malizia e risate, con la concorrente che esclama: “Con lui non sfondavo il materasso!“.

Patrizia De Blanck: visita inaspettata

Non finiscono le sorprese per Patrizia De Blanck al Grande Fratello Vip. La scorsa puntata la Contessa, icona di questa edizione, ha ricevuto una visita poco gradita da parte della sua acerrima nemica: la Marchesa D’Aragona.

Il giardino della Casa è divenuto teatro di uno scontro tra titani in cui nessuna delle due si è risparmiata. Ma quest’oggi per la De Blanck arriva un’altra, inattesa visita che questa volta risponde al nome di un uomo: Alvaro. Un nome sconosciuto ai più e che, inizialmente, sembra ignoto anche alla stessa Contessa. L’inquilina, infatti, viene invitata da Alfonso Signorini ad avvicinarsi al vetro scorrevole della Casa, dietro il quale si cela l’uomo misterioso. Girato di spalle, la De Blanck non lo riconosce e, quando l’ospite si gira, continua a non ricordarsi di lui.

Fra i due si consuma uno spassoso siparietto.

Un siparietto tutto risate e malizia

L’uomo misterioso si presenta, non prima però di rivolgere alcuni commenti poco lusinghieri (seppur in un contesto ironico) nei confronti di Patrizia De Blanck: “Te se so sgonfiate le gomme, sei invecchiata, hai la ciccia. Sono Alvaro il falegname. Non fare finta di non ricordarti. Sono il falegname, quello che veniva tutti i giorni da te. Non ti ricordi?“. Ma la Contessa non si ricorda di nulla e, anzi, lo attacca: “Non so chi sei!

Sei un pazzo lucido, torna al tuo ospedale”. Il signor Alvaro cerca di spiegarle: “Siamo stati insieme 6 mesi e tutti i giorni…tutti i giorni… gna facevo più. Sai che mi dicevi? ‘È mezzanotte…'”. La Contessa continua la frase con una delle sue classiche perle, che suscita le risate di tutti: “No, ‘O si dorme o si fo**e’ lo dico a loro, non a te. Sei carina come persone, ma torna dove stavi“. Poi commenta inamovibile: “Non voglio più nessun uomo, quello che volevo, l’ho avuto“.

La situazione si fa poi più bollente quando l’inquilina si addentra in un argomento più scottante. Con la sua consueta sincerità e un pizzico di malizia, la Contessa sbotta ironica: “Con lui non sfondavo il materasso, con altri sì“. Risate in Casa e in studio, per un altro esilarante show targato Patrizia De Blanck.

