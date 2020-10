Rivelazioni spumeggianti di Orietta Berti sul suo matrimonio con Osvaldo: la cantante tira in ballo Al Bano e svela il suo intervento nel giorno del fatidico ‘sì’ ripreso dalle telecamere di una tv di Montecarlo. Il retroscena delle nozze ha scatenato risate e curiosità.

Orietta Berti e le nozze: “Osvaldo non ha detto sì“

A Che tempo che fa, Orietta Berti ha regalato al pubblico alcune perle del suo passato e della sua unione inossidabile con il marito, Osvaldo. Proprio sul loro matrimonio, la cantante ha raccontato un particolare che ha scatenato l’ilarità nel format di Fabio Fazio.

Durante la cerimonia nuziale del 1967, trasmessa in televisione, Osvaldo non sarebbe riuscito a pronunciare il suo ‘sì’ e avrebbe semplicemente annuito: “Osvaldo non ha detto ‘sì’, l’ha fatto solo con la testa, ma il prete l’ha preso per buono“, ha detto la Berti durante il programma.

L’intervento di Al Bano nel matrimonio trasmesso in tv

Il bello della storia, però, è arrivato poco dopo con l’ingresso in scena della figura del “Leone di Cellino San Marco”, come rivelato dalla stessa artista nel corso del suo racconto ai microfoni della trasmissione.

“Quando hanno trasmesso la nostra cerimonia in televisione, non c’era il ‘sì‘ di Osvaldo. Nello studio accanto c’era Al Bano, che stava registrando, e gli hanno chiesto se poteva dire ‘sì’. Lui lo ha detto“. “Quindi Orietta è sposata con Al Bano“, ha concluso un divertito Fabio Fazio, tra le risate dei suoi ospiti.

Il regalo del marito di Orietta Berti

In studio, oltre al suo curioso racconto sulle nozze, Orietta Berti ha portato anche gli oggetti da cui non si separa mai.

Uno di questi, il primo in ordine di descrizione, è il regalo ricevuto dal marito durante il loro fidanzamento.

Si tratta di una bambola a cui la cantante è particolarmente affezionata. “Ha più di 55 anni ed è ancora in bella forma, era un regalo che costava poco e a me piaceva“.

Subito dopo, la cantante ha mostrato al pubblico il primo pezzo della sua collezione di acquasantiere: “È la prima che ho trovato. Sono tutte fatte così, ne ho 90, le ho messe in una camera in cui ora non andiamo più a dormire io e Osvaldo…“.

