È stata una lunga e intensa chiacchierata quella avvenuta oggi nello studio di Storie Italiane tra Eleonora Daniele e Alda D’Eusanio che proprio oggi compie 70 anni. La giornalista si è aperta alla conduttrice di Rai 1 ripercorrendo momenti difficili del suo passato come la morte del marito Gianni e il terribile incidente in cui è rimasta coinvolta.

Alda D’Eusanio compie 70 anni nello studio di Storie Italiane

La morte del marito Gianni, sopraggiunta dopo una malattia fulminante durata appena 15 giorni, è stato un dramma che ha indelebilmente segnato la vita di Alda D’Eusanio.

Difficilissimo ricordare quei momenti di profondo dolore che hanno seguito la scomparsa del marito, durante in quali la giornalista ha toccato il punto più profondo della sua sofferenza. “Gianni se ne è andato in 15 giorni – ha raccontato la conduttrice che proprio in questi giorni è stata ascoltata anche da Il Corriere della Sera – All’inizio non mangiavo, non bevevo, ero arrivata a pesare 34 kg, volevo solo morire“. Suo complice però, nella rinascita, un inaspettato amico, un pappagallo che come lei aveva smesso di mangiare per colpa di un lutto.

Il ricordo dell’incidente: “Mi ha uccisa ma poi sono rinata“

Oggi la giornalista, 70 anni appena compiuti, guardando al passato non può dimenticare nemmeno quell’incidente che ha rischiato di ucciderla. Sono passati 8 anni da quel giorno quando, per le vie di Roma, la D’Eusanio venne travolta da un motociclista.

“Mentre ero in coma, preferivo morire: mi vedevo da fuori e stavo bene, nella luce.

Invece, nonostante cinque emorragie cerebrali, tornai viva – ha raccontato la giornalista – Mi dissi ‘si vede che la vita mi deve ancora un sogno’“. Di quei momenti, i ricordi sono scarni: “Ero uscita tranquillamente di casa e uno scooter mi ha uccisa… La vita è veramente strana. Esci di casa e non sai se ci rientri – ha raccontato alla Daniele – quello scooter mi ha uccisa ma poi sono rinata, è stato un miracolo“.

