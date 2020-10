L’incidente che, nel 2019, ha visto coinvolti sull’Isola dei famosi il Divino Otelma e Francesca Cipriani ha lasciato pesanti strascichi. Il mago chiede ora un risarcimento alla soubrette, non solo per le conseguenze fisiche subite, ma anche per i danni economici derivanti dall’aver abbandonato prematuramente il reality: “La signorina Cipriani – ha dichiarato il mago in un faccia a faccia a Live Non è la D’Urso – oltre che il trauma e i gravi danni ha causato in parallelo gravi danni economici”.

La richiesta di danni

L’incidente a cui si fa riferimento è quello del gennaio 2019, quando nella seconda puntata de L’Isola dei famosi una spinta della Cipriani provocò la caduta di Otelma.

La ferita alla testa, medicata con 9 punti di sutura, costrinse il Divino a lasciare il reality: “Il nostro avvocato di Roma, un principe del foro – spiega oggi Otelma – ha fatto avere direttamente a casa della signorina Cipriani una lettera raccomandata, come prevede la procedura, invitandola a ricomporre con semplicità il caso, quindi a transare”.

Il mago imputa a Francesca Cipriani di avergli fatto perdere i proventi derivanti dal contratto con L’isola dei famosi: il compenso, infatti, era previsto su base settimanale e l’esclusione forzata, causa incidente, avrebbe quindi provocato un considerevole danno economico.

La lite in diretta

La richiesta di danni, per una cifra che non è ancora stata precisata, ha lasciato senza parole la soubrette: “Fino ad oggi c’è stata una bella amicizia, per lo meno da parte mia – ha detto nel corso di Live Non è la D’Urso – ci sono stati degli abbracci, delle belle parole. Sono rimasta veramente male, molto delusa, non mi aspettavo questa lettera, non mi aspettavo il tuo comportamento”.

Che tra i due non scorra buon sangue appare ormai evidente, a tal punto che il confronto televisivo ha finito per trasformarsi in una vera e propria lite: “Tu non sei nulla Francesca, la tua testa è vuota, è un agglomerato di segatura”, ha rincarato il mago Otelma, costringendo Barbara D’Urso ad interrompere il collegamento.

