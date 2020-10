Continuano i problemi legali per Fabrizio Corona, tema del contendere di nuovo i famosi 9 mesi che l’ex re dei paparazzi aveva trascorso in affidamento terapeutico. Ora il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha preso una decisione. Intanto Fabrizio Corona con la febbre si sottopone al tampone per il Covid-19.

Fabrizio Corona e la decisione del tribunale

Fabrizio Corona dovrà scontare di nuovo 9 mesi che aveva già passato in affidamento terapeutico tra febbraio e novembre 2018. A deciderlo è stato il Tribunale di Sorveglianza di Milano.

Di questi 9 mesi si è discusso a lungo, questi erano stati revocati per alcune violazioni di Fabrizio Corona.

La difesa del l’ex fotografo dei vip ora potrà di nuovo ricorrere in Cassazione, ma intanto lui resta gli domiciliari. Solo pochi giorni fa, di fronte al Palazzo di giustizia di Milano, Fabrizio Corona aveva dato l’impressione di vedere la “fine del tunnel” tanto che aveva detto: “Se va bene a dicembre mi mancherebbero da scontare un anno e otto mesi, vedo la libertà a breve“. Ora arriva un altro stop che potrebbe allungare di nuovo i tempi.

Fabrizio Corona fa il tampone per il Covid-19

Alla situazione attuale si aggiunge anche l’emergenza Covid-19. Fabrizio Corona ha condiviso alcune foto e Storie sul suo profilo Instagram in cui rivela di avere la febbre alta e la tosse. Nelle scorse ore, l’ex fotografo ha effettuato il tampone tra le mura domestiche e per ora non si conosce nulla del risultato dei suoi esami. Naturalmente potrebbe non trattarsi di covid-19 ma Corona segue il normale protocollo in questi casi.

quel punto un uomo con indosso camice e mascherina lo sottopone al tampone. Nelle immagine condivise con i fan, si vede Fabrizio Corona insieme ad un uomo con indosso un camice e mascherina che l’ex fotografo chiama “doc” ed è proprio lui a sottoporlo poi al tampone.

Guarda il video

Dal profilo Instagram di Fabrizio Corona

Approfondisci

Tutto su Fabrizio Corona

Fabrizio Corona ai domiciliari: festino in casa, arrivano i Carabinieri