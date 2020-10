Poche ore fa, Nina Moric ha pubblicato l’audio di una telefonata con Fabrizio Corona e il loro figlio, Carlos Maria, in cui emergerebbe il contorno di un rapporto fortemente incrinato. La modella croata ha dichiarato di voler dire la sua verità su cosa le starebbe accadendo dietro le quinte di una storia finita nel tritacarne del gossip.

Nina Moric pubblica l’audio di una telefonata con Corona

Nina Moric ha sconvolto il suo pubblico di Instagram con la pubblicazione di un audio che riporterebbe una telefonata tra lei e Fabrizio Corona, poi tra lei e il figlio Carlos, attualmente insieme al padre.

Durissime le parole usate dalla modella per introdurre il contenuto di quella conversazione, accolta dai follower tra choc e incredulità: “Arriva un momento quando il silenzio comincia a fare talmente rumore che non riesci più a stare zitto. Ho provato con la giustizia, adesso vi regalo a voi quello che passo tutti i giorni e continuo inoltre a passare per quella malata di mente…“.

La Moric ha aggiunto due commenti al post, in cui si legge quanto segue: “Le verità nascoste.

E questo e niente, difronte a quello che sento tutti i giorni, per tutto il resto ho ancora fiducia nella giustizia Italiana e dell’umanità degli individui…“.

Nel corso della chiamata, si sente una domanda che la Moric avrebbe rivolto a Fabrizio Corona: “Perché gli hai creato tutti questi traumi, Fabrizio? Perché mi dici che sono una pu***na davanti a Carlos?“

Dall’altro lato, una risposta che ha scatenato la reazione del pubblico: “Io penso che sarei arrivato quasi al limite di venire due giorni fa a prenderti la testa e fracassartela contro un angolo, in modo da ucciderti e non vederti mai più, eliminare il male che hai fatto a questo ragazzo“.

Nella telefonata si sentirebbe anche la voce di Carlos, che vorrebbe stare insieme alla madre. “Cosa ti sta dicendo tuo padre? Ti sta minacciando?“, gli chiede la Moric, prima che arrivi la risposta: “In parte sì“. Poi un’altra dichiarazione del figlio: “Io voglio stare con te. Tu sei una persona che mi può aiutare a essere migliore, più buona, perché purtroppo io stando con il male imparo anche il male“.

Il messaggio ai follower: “Non mi vedrete più in tv“

“Non mi vedrete più in TV a fare sceneggiate da circo, sono cambiate, perché questo mondo di gossip non mi appartiene e probabilmente non mi è mai appartenuto, quindi per mostrarvi la verità e le ingiurie delle quali mi avete accusato, pubblico sul mio profilo Ig questo video. La tv Italiana potrà trovare altri carnefici e vittime, questa volta passo, ora e per sempre“.

Così Nina Moric ha reso nota la sua decisione di stare lontana dalle telecamere, sottolineando di aver postato l’audio della chiamata nel suo spazio social per “mostrare la verità“.

Una versione a cui Fabrizio Corona, per il momento, non ha reagito.

