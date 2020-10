Gravissimo lutto per Francesco Renga: il padre Salvatorico, 91 anni, si è spento poche ore fa. Da tempo l’uomo era piuttosto malato ed era ospite di un Rsa del villaggio Montini di Brescia.

Salvatorico Renga era di origini sarde: la sua famiglia era di Tula (Sassari) ed era arrivato al Nord dopo essersi arruolato da giovane nella Guardia di Finanza. Il suo lavoro lo aveva poi portato al trasferimento a Udine, dove è successivamente nato il (futuro) cantante Gianfrancesco Renga. L’uomo aveva, oltre a Francesco, altri due figli: Paola e Stefano.

La famiglia Renga ha già avuto modo di salutare l’anziano signore, e nei prossimi giorni avrà luogo una cerimonia privata per i famigliari più intimi.

Salvatorico Renga era malato da tempo

Salvatorico Renga soffriva da tempo di Alzheimer ad uno stadio avanzato, come era capitato che raccontasse di recente lo stesso Renga a Domenica In: “L’Alzheimer è brutto. Mio padre si ricorda solo di mia madre. Quando vede la mia sorella gemella, la scambia per lei”.

Il ricordo della madre Jolanda

La madre di Francesco Renga, Jolanda, è morta a soli 52 anni.

Il cantante aveva raccontato così il ricordo della madre: “Il tinello era il posto in cui stava sempre mia madre. Io la sentivo cantare e quello è stato il primo momento in cui la musica è entrata dentro di me. Gli anni dopo la sua scomparsa, sono stati anni di rabbia, di incazz*tura, questo senso di abbandono è una cosa strana da raccontare. Non puoi essere arrabbiato con qualcuno perché se n’è andato e ti ha lasciato lì. Mia madre non avrebbe mai voluto questa cosa”. Francesco Renga ed Ambra Angiolini hanno chiamato Jolanda proprio la loro prima figlia.

