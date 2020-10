A Temptation Island arriva un nuovo confronto per una delle coppie protagoniste di questa edizione: Salvo e Francesca. La loro relazione ha avuto più bassi che alti nell’ultimo periodo, complici alcune barriere che hanno deciso di erigere e gravi mancanze nella comunicazione di coppia. Al falò definitivo arriva la loro decisione.

Il percorso di Salvo e Francesca

Salvo e Francesca sono la coppia più fresca di questa edizione di Temptation Island, ed anche quella che lascia il programma prima di altre. I due sono entrati nel programma solo alla terza puntata e, sin dall’inizio, il loro rapporto ha manifestato segnali di una profonda crisi.

Nessuno dei due, durante il loro percorso, si è approcciato a un particolare tentatore o tentatrice, ma i problemi di coppia sono altri. In primis gravi lacune nella comunicazione di coppia, che li hanno portati ad erigere delle barriere senza mai affrontare di petto i propri problemi. Nella puntata di questa sera arriva, anche per loro, il fatidico falò di confronto in cui entrambi prenderanno la decisione definitiva: dirsi addio o concedersi una seconda possibilità.

Il momento dei chiarimenti

Il confronto tra Salvo e Francesca comincia subito con alcuni chiarimenti da parte di lei: “Io non sto dicendo che non abbia sbagliato nulla in questa storia.

Forse ho posto attenzione su altri principi, ma per entrambi“. E decide di fare chiarezza su un concetto che, nel programma, ha più volte fatto infuriare Salvo: “Io non ho mai preteso un figlio per sistemare le cose, anzi mi sento offesa che tu possa supporre che io possa fare un figlio per sistemare le cose. Per me è inconcepibile, perché un figlio deve essere felice con due genitori felici“.

Il ragazzo prova a mantenere un tono pacato, spiegandole: “Ho mille paure in me, lei non c’entra nulla per le mie mancate attenzioni, per il mio non essere quello che ero e per ciò che meritavi di avere. Non pensare che sia svanito l’amore, avevo pensato di andarmene via da casa e recriminavo per non averlo fatto“.

“Mi sono creato un muro dentro di me“

Francesca, durante il falò, raggiunge una certezza: “Se in questo momento non hai la forza e la voglia di potermi dare ciò che vorrei, io non credo che sia il caso che continuiamo.

Ciò non significa che io non sia innamorata“. Ma Salvo non vuole che questa storia finisca in maniera così drastica e cerca di venirle incontro: “Non ho bisogno di pensarci, so chiaramente ciò che ho da dire. Sono sicuro di non averti reso felice, sono consapevole di non averti dato ciò che tu meritavi. La mia vita passata mi ha condizionato nelle scelte sbagliate e negli atteggiamenti sbagliati, mi sono creato un muro dentro di me e questo non ha giovato a nulla.

Sono pienamente convinto di poterti dare ciò che realmente vuoi e ho il bisogno di darti tutto quello che ti è mancato“.

La decisione finale

Salvo, a seguire, arriva a fare una dichiarazione importantissima: “Io sono consapevole che sei la persona che vorrò per tutta la vita. Rimpiangerò il mio comportamento per tutta la vita. Sono un uomo diverso e su questo non ho dubbi: sarei pronto ad uscire con lei e a dimostrarglielo“. Francesca inizialmente sembra restia, per poi arrivare alla decisione definitiva: “Ho molta paura di ritornare così come siamo venuti. Sono molto innamorata di Salvo, forse il mancato dialogo ci ha portati a una distanza enorme.

Sono barriere che abbiamo creato insieme, ho mancato io, hai mancato tu, ci siamo persi di vista ma l’importante è avere voglia di riprovarci, e io vorrei darti questa ultima possibilità“. La coppia esplode in un lungo abbraccio chiarificatore e decide di concedersi una secondo possibilità, abbandonando il programma insieme.

Approfondisci

TUTTO SU TEMPTATION ISLAND

Temptation Island, entra una nuova coppia: ma è subito crisi