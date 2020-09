Colpo di scena a Temptation Island: nel corso della terza puntata, in onda questa sera, una nuova coppia fa il suo ingresso nel reality. Salvo e Francesca, fidanzati da 5 anni, hanno deciso di mettere alla prova la propria storia d’amore, che nell’ultimo periodo ha subito uno stand-by dovuto ad alcune incomprensioni. Per loro il viaggio dei sentimenti inizia questa sera.

New entry nel reality: ecco Salvo e Francesca

Meglio tardi che mai: non c’è detto più azzeccato per descrivere il primo colpo di scena di questa terza puntata di Temptation Island.

Questa sera fa il suo ingresso nel reality una nuova coppia, composta da Salvo e Francesca. Ad annunciarla la padrona di casa Alessia Marcuzzi nel corso di questo terzo appuntamento. Un ingresso forse tardivo, considerando che le restanti coppie rimaste nei villaggi sono nel pieno del loro viaggio all’interno dei sentimenti. La new entry potrebbe sostituire il posto lasciato vuoto da Amedeo e Sofia già nella puntata di apertura, con la coppia che ha deciso di uscire insieme dopo pochissimi giorni di lontananza. A Temptation Island Salvo e Francesca entrano con alcune convinzioni ma tantissimi punti interrogativi.

Il loro rapporto nell’ultimo periodo si è arenato dopo 5 anni di fidanzamento, a causa di incomprensioni e differenti esigenze di coppia.

È subito crisi

Ma Francesca, la sera stessa dell’ingresso al villaggio delle fidanzate, viene convocata nel Pinnettu. Per lei subito una doccia fredda, con il fidanzato che esprime giudizi negativi sulla loro attuale situazione sentimentale: “Siamo sempre stati benissimo, però da un po’ di tempo è diventata piatta. La poca attenzione l’uno verso l’altra ci ha resi distanti. Non credo che lei si metta in discussione o almeno non lo fa come faccio io.

Se lei facesse un po’ meno attenzione ad arrivare, lavorativamente parlando, in uno stato di grazia, potrebbe dedicare più tempo alla nostra relazione“. La ragazza esce dal Pinnettu in lacrime e, in riva al mare, si sfoga con le sue nuove compagne di viaggio: “A volte non mi sento apprezzata, capita. Abbiamo creato questa freddezza nel tempo, ma sono cose non risolte. Mi dispiace che lui non si renda conto che dall’altra parte c’è una fidanzata che soffre“.

Il primo falò di Francesca

Anche al falò delle fidanzate, il primo per lei, Francesca ascolta alcuni discorsi di Salvo che mettono in dubbio il loro rapporto: “Al momento non è chiara la situazione: siamo entrati come coppia, ma non è detto che dobbiamo uscire per forza così“. A sentire questa frase la ragazza esprime il suo pensiero ad Alessia Marcuzzi: “Ci sono tante mancanza che io ho. Dall’altra parte c’è una fidanzata che ha mille mancanze. Io di mio non sono molto affettuosa, ma ci sono momenti di dolcezza. Solo che quando dall’altra parte c’è una persona con un grande punto interrogativo, mi viene difficile perché è come se mi volessi mettere una corazza, è come se mi volessi salvaguardare“.

