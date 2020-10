Non più di un’ora fa è stato lo stesso campione, Valentino Rossi, a lanciare su Instagram nelle sue stories la notizia. Anche il pilota motociclistico è risultato essere positivo al Coronavirus.

Valentino Rossi: tampone positivo al Coronavirus

“Dovrò saltare la gara di Aragon“, così uno dei piloti del motociclismo tra più i titolati di sempre ha annunciato su Instagram di aver ricevuto esito positivo al tampone per il Coronavirus. Valentino Rossi ha voluto dare comunicazione del tutto attraverso i suoi canali social: “Purtroppo questa mattina mi sono svegliato e non mi sentivo bene – ha raccontato il campione – Mi sentivo particolarmente debole e avevo una leggera febbre, quindi ho chiamato subito il medico che mi ha fatto due test“.

Lo sfogo su Instagram: “Sono triste e arrabbiato“

Racconta così Rossi come i primo test a cui è stato sottoposto, il classico test rapido, abbia dato in un primo momento esito negativo esattamente come il test che aveva fatto martedì scorso. “Ma il secondo, di cui mi è stato inviato il risultato alle 16:00 di questo pomeriggio – scrive Valentino Rossi sui social – è stato purtroppo positivo.

Sono chiaramente molto deluso per il fatto che dovrò saltare la gara di Aragon. Mi piacerebbe essere ottimista e fiducioso, ma mi aspetto che il secondo round ad Aragon sia un ‘no go’ anche per me“.

Sempre su Instagram si sfoga Rossi che si definisce molto triste e arrabbiato alla luce del test, positivo nonostante tutte le accortezze adottate pur di evitare il contagio: “Ho fatto del mio meglio per rispettare il protocollo e anche se il test che ho fatto martedì è stato negativo, mi sono isolato già dal mio arrivo da Le Mans.

Comunque – chiude il campione – è così, e non posso fare nulla per cambiare la situazione. Ora seguirò il consiglio medico, e spero solo di guarire al più presto“.

