Nella casa del Grande Fratello Vip la tensione è alta da giorni. Colpa di uno scherzo di Tommaso Zorzi a Francesco Oppini, che non riesce a perdonarlo. E mamma Alba è intervenuta su Instagram in difesa del figlio.

Zorzi contro Oppini: uno scherzo di cattivo gusto?

È iniziato tutto da uno scherzo. Tommaso Zorzi, infatti, ha finto davanti a tutti di essere innamorato di Francesco Oppini. Ma il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini non c’è stato, e se l’è presa molto con l’influencer. Da lì è iniziata una lunga discussione tra i due senza esclusione di colpi.

Oppini ha spiegato così la sua rabbia: “Tu mi dici che puoi essere innamorato, io ci rimango di m***a perché non so che c***o fare. Io sono etero e sono fidanzato felicemente”. Poi ha aggiunto: “Se fossimo stati fuori da un locale, avrei preso e me ne sarei andato, poi dopo ti avrei chiamato. Perché ci tengo a te e non vorrei ferirti. Era uno scherzo fuori luogo”.

Una lite che ha diviso in due la casa, con diverse persone hanno preso le difese di Oppini, rimproverando Zorzi, ed altri che si sono messi dalla parte dell’artefice dello scherzo.

Cercando di chiarire, il figlio della Parietti ha detto di essersi sentito molto imbarazzato perché si è trovato davanti a 10 persone che ridevano. Quando Stefania Orlando, però, gli ha chiesto se si sarebbe sentito allo stesso modo per una donna, lui ha replicato: “Davanti a tutti come ha fatto lui? Certo che sì!”.

Le parole di mamma Alba: “È una tragedia”

Oppini, in uno degli sfoghi nel confessionale, ha raccontato di essere stressato perché in questi giorni ricade l’anniversario della morte della sua ex fidanzata.

Vedendo il figlio soffrire, mamma Alba non è riuscita a trattenersi dallo scrivere un post su Instagram:

“Il mese di ottobre è una tragedia ogni anno – ha scritto la donna – Troppe perdite incolmabili, improvvise troppi ricordi tristi e angoscianti. Luana, la nonna. In pochi giorni si concentrano i più grandi dolori di tutta una vita. E fanno male”.

Alba Parietti ridimensiona la litigata

Poi, accennando alla discussione, ha ridimensionato molto quanto successo dentro la casa.

Ha infatti aggiunto: “Vedo malessere diffuso per entrambi e non solo. Ognuno ha i suoi fantasmi, i suoi dolori, i suoi affetti fuori dalla porta. Per sopravvivere in situazioni stressanti ci vuole generosità, empatia e comprensione. Bisogna mettere da parte se stessi e mettersi nei panni altrui”.

Sono state parole materne, quelle della showgirl, che ha concluso scrivendo: “Futili discussioni che lì sembrano enormi ma non sono niente. Sono incomprensioni da poco, un po’ di stress, malinconia, stanchezza ed egoismo”.

Alba Parietti sulla lite tra Oppini e Zorzi in un post su instagram

