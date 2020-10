Alfonso Signorini spinge molto sull’ipotetivo amore tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli. Che tra i due ci fosse una “amicizia speciale” si sapeva già, ma le cose sembravano essere cambiate improvvisamente dopo un progressivo “raffreddamento” dei rapporti dovuto soprattutto alla showgirl, desiderosa di prendere le distanze. Le cose potrebbero essere di nuovo

Bacio galeotto tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli

La showgirl è rientra dal Cucurio nelle scorse ore, accolta a braccia aperte da tutti i coinquilini della Casa. Tra questi naturalmente c’era anche Pierpaolo Petrelli. La separazione potrebbe aver fatto bene alla coppia?

Chi lo sa, intanto l’ex velino aveva evidentemente voglia di vederla perché le telecamere della Casa l’hanno immortalato mentre fremeva nell’attesa di riabbracciarla.

L’occhio vigile della Casa lavora senza sosta e li riprende durante il loro abbraccio e qualche bacio. Poca sicurezza su che tipo di bacio sia avvenuto… Bisognerà chiedere ai diretti interessati magari proprio nella puntata di questa sera.

Gregoraci e Petrelli: incontro nella notte

Non solo baci galeotti ma anche riavvicinamenti notturni. Pierpaolo, infatti, stava per passare una nottata un po’ agitata, dopo il rientro nella Casa della “sua” Gregoraci, così alla fine ha raggiunto Elisabetta nel suo letto.

La showgirl, anche senza le luci, spente per la notte, si è accorta di come l’ex velino fosse molto lontano dal sonno ristoratore della notte: “Non riesci a dormire?“, gli ha chiesto lei. Pretelli non si è fatto sfuggire l’occasione e come risposta ha raggiunto la showgirl nel letto per un po’ di coccole in notturna.

I malumori di Elisabetta Gregoraci

L’umore nella Casa cambia velocemente e questa volta a far arrabbiare la Gregoraci ci ha pensato Tommaso Zorzi.

“Queste non sono serate divertenti!“, ha detto lei, “Ma non è solo una volta, è tutto il giorno così!”. La decisione da prendere sembra quindi quella più scontata: “Preferisco tornare da mio figlio allora“. A scatenare il putiferio sarebbe l’atteggiamento di Tommaso Zorzi, molto apprezzato invece sui social: “È capriccioso e sempre bisognoso di attenzioni, ancora due mesi così, non ce la faccio“, ha aggiunto. Sarà un umore passeggero? Le risposte, come sempre, arriveranno nella puntata serale di Canale 5 condotta da Alfonso Signorini.

