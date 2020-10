Elisabetta Gregoraci è una delle protagoniste assolute del Grande Fratello Vip. L’ex moglie di Flavio Briatore ha scelto per la prima volta di partecipare al famoso reality e la sua presenza nella casa più spiata d’Italia non ha deluso le aspettative. La conduttrice ed ex modella è stata infatti costantemente al centro dell’attenzione per il flirt con l’ex velino Pierpaolo Petrelli. In molti si chiedono quanto possa guadagnare Elisabetta Gregoraci per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip.

Quanto guadagna Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe il concorrente più pagato del Grande Fratello Vip.

I compensi dei famosi che partecipano al reality non sono noti, ma nelle ultime ore si sono diffuse diverse voci sui cachet dei singoli concorrenti. Come riporta 361 Magazine, Elisabetta Gregoraci guadagnerebbe fra i 10mila e i 20mila euro a settimana durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip.

Il compenso dei vip varia in base alla loro popolarità e al contributo che possono portare al programma, ed è su base settimanale: tanto più un concorrente resta in gioco tanto più alta sarà la cifra che porterà a casa alla fine del reality.

Nel caso di Elisabetta Gregoraci, qualora dovesse vincere il reality guadagnerebbe 100mila euro, con una parte da destinare in beneficenza. In più per lei sarebbero garantiti 8mila euro a puntata per ogni partecipazione a programmi tv Mediaset una volta terminata la sua esperienza nella Casa.

Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip

Dentro la casa del Grande Fratello Vip Elisabetta Gregoraci ha fin da subito catturato l’attenzione del pubblico: da un lato ci sono stati i botta e risposta a distanza con l’ex marito Flavio Briatore e i ricordi degli anni trascorsi insieme, e dall’altro il presunto flirt con Pierpaolo Petrelli, fatto di grandi momenti di passione e di passi indietro sul loro rapporto.

In più anche la relazione con Francesco Bettuzzi, terminata nel 2019 dopo 3 anni, come lui stesso ha raccontato a Live – Non è la D’urso: Elisabetta Gregoraci tiene alta l’attenzione su di sé al Grande Fratello Vip.

