Dopo gli insistenti gossip su un presunto tradimento di Elisabetta Gregoraci durante le nozze con Flavio Briatore, l’ex fidanzato della showgirl, Francesco Bettuzzi, ha deciso di rompere il silenzio con alcune rivelazioni sul loro passato insieme.

Elisabetta Gregoraci: l’ex fidanzato a Live – Non è la d’Urso

Elisabetta Gregoraci ha tradito Flavio Briatore durante il matrimonio? La domanda è delle più pungenti per il gossip, alimentata dalle dichiarazioni del paparazzo Maurizio Sorge a Pomeriggio Cinque. Secondo il fotografo, la showgirl avrebbe avviato una relazione con l’ex fidanzato Francesco Bettuzzi nel 2014, quando era ancora la moglie del famoso manager.

Ma a smentire questo scenario è lo stesso Bettuzzi, intervenuto sulla questione ai microfoni di Live – Non è la d’Urso. L’uomo ha raccontato di aver avuto una storia d’amore di circa 3 anni con la Gregoraci, “tra alti e bassi”, rivelando i contorni del loro primo incontro.

“Ci siamo conosciuti a cena a Montecarlo nel 2014, io allora era ancora pilota di linea, ero sempre in giro per il mondo“, ha dichiarato aggiungendo che non sarebbe successo nulla tra loro perché lei era ancora sposata.

Si sarebbe visti per la prima volta nell’aprile di quell’anno, e il loro rapporto si sarebbe limitato a una cornice professionale: “Successivamente ci siamo sempre tenuti in contatto, abbiamo collaborato insieme, ha lavorato come testimonial per un’azienda in cui ero socio. Non c’era particolare attrazione tra noi“.

Nel 2017, secondo Bettuzzi, Elisabetta Gregoraci gli avrebbe telefonato per invitarlo a cena (nel periodo in cui si stava separando da Briatore): “Mi disse ‘Ti devo parlare’, eravamo già abbastanza in sintonia, è stata una cosa abbastanza lunga.

Ci siamo visti, mi ha parlato della separazione. Abbiamo cominciato a frequentarci assiduamente“.

Chi è Francesco Bettuzzi

Francesco Bettuzzi è un ex pilota di linea, professione che ha svolto per circa 10 anni, ed è originario di Parma. Il suo nome è sbarcato sulle cronache rosa proprio per il rapporto con la showgirl, ma non si hanno molte informazioni sul suo conto.

Come lui stesso ha dichiarato a Barbara d’Urso, dopo aver lavorato come pilota ha intrapreso un altro percorso lavorativo come socio di un’azienda in cui la stessa conduttrice avrebbe fatto la sua comparsa come testimonial.

La rottura tra i due sarebbe arrivata nel 2019.

