Nell’anno dei grandi ritorni di fiamma, un’altra coppia scoppiata potrebbe ricomporsi: si tratta di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci. Lei ha interrotto la relazione con Francesco Bettuzzi ed è partita per le vacanze con l’ex marito ed il figlio Nathan Falco. Non ci sarebbe nulla di strano (la coppia, dopo la separazione, è rimasta in ottimi rapporti) ma alcune dichiarazioni di Bettuzzi hanno messo la pulce nell’orecchio ai fan della coppia storica.

La rottura e il…terzo incomodo

Da mesi ormai Bettuzzi non pubblicava più foto che lo ritraevano con la bella Ely, conosciuta durante una collaborazione professionale. Bettuzzi, infatti, è CEO di Pure Herbal, azienda con la quale Elisabetta Gregoraci ha lavorato a scopo promozionale.

Ultimamente Bettuzzi ha invitato i suoi follower su Instagram a fargli delle domande nelle stories, e naturalmente in molti gli hanno chiesto come andasse la vita sentimentale. A chi gli ha chiesto se lui e Elisabetta stessero ancora insieme, ha risposto: “Una coppia a casa mia, è formata da due…non da tre”. Si parla dunque di un terzo incomodo nella relazione tra Bettuzzi e Gregoraci? Ed era forse Flavio Briatore, ancora così presente nella vita dell’ex moglie? Nessuna certezza, ma qualcuno ha provato a chiedere a Bettuzzi se i due ex fossero tornati assieme.

Lui non si è sbilanciato, ma non ha neanche detto di no: “Non lo so e non mi riguarda”.

Insieme in vacanza come una volta

Elisabetta Gregoraci, dal canto suo, non ha proferito parola. Niente sulla rottura e neanche un cenno ad un possibile ritorno con il marito, con il quale però è partita per le vacanze. La coppia, insieme al figlio Nathan, è andata a Montecarlo al Twiga e, tra una giornata in barca e l’altra, hanno passato tutto il tempo insieme. Diva e Donna avrebbe raccolto la testimonianza di un amico di Briatore che avrebbe dichiarato che l’imprenditore rivuole indietro la sua Ely ed è pronto a riconquistarla: vorrebbe che lei ritornasse a casa sua, ad essere sua moglie.

Se son rose, fioriranno!