Divorziati da più di un anno e mezzo Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore hanno ricucito il rapporto sulla base di stima e affetto reciproco. Ma dietro questa volontà di trascorrere insieme le vacanze, sicuramente c’è la felicità del figlio, il piccolo Nathan Falco.

La famigliola felice se ne va in giro, in yacht, tra i lidi della Costa Azzurra. A sorprenderli e a ritrarre il dolce quadretto c’è il settimanale Oggi.

Bikini mozzafiato

A vederli da lontano, padre, madre e figlio, sembrano il ritratto della serenità: Nathan che sale dall’acqua bagnato e felice, l’imprenditore al timone, e la bella conduttrice calabra che prende il sole.

E proprio su di lei non si può fare a meno di soffermare lo sguardo: Elisabetta nel suo bikini mozzafiato esibisce un corpo da urlo. Gambe lunghe e affusolate, un abbronzatura perfetta e un lato B che fa venire le vertigini. Raggiante e meravigliosa, la Gregoraci sembra vivere il suo momento più bello: proprio in questi giorni di presentazioni di palinsesti si parla di un programma Rai tutto per lei. Viale Mazzini, infatti, le avrebbe riservato uno spazio nel pomeriggio della Rai.

Insieme per Nathan

Prima di mettere mano ad ogni nuovo progetto, però, Elisabetta si regala un’estate all’insegna del relax e della famiglia.

“L’estate è la mia stagione preferita: mi rilassa, mi ritempra, mi scalda il cuore“. La sua priorità più grande, infatti, è il figlio Nathan Falco.

La stessa Gregoraci lo ha dichiarato in un’intervista rilasciata qualche tempo fa proprio al settimanale Oggi. “Quest’estate ci sarà posto solo per Nathan e i nostri giochi: via le scarpe, tanto sole e tanto mare, così a settembre arriveremo carichi per le nuove sfide che ci aspettano“.