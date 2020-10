Alfonso Signorini apre poi un altro doloroso capitolo della vita di Adua, quello legato alla malattia. L’attrice ha sofferto di anoressia per moltissimi anni, riuscendo a sconfiggerla dopo un lungo percorso. La produzione manda in onda le fotografie che la ritraggono durante quel difficile periodo: “Vedere queste foto mi fa molto strano perché non so nemmeno io come ho fatto a ridurmi in quelle condizioni. Ero una ragazza con tanta sofferenza, il mio sfogo emotivo era solo quello: l’unica cosa che mi potesse ferire era togliermi il cibo“.