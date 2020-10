I continui litigi nella Casa del Grande Fratello Vip hanno coinvolto anche due grandi amici: Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. La puntata di questa sera si preannuncia infuocata e arriva la resa dei conti fra i due concorrenti. Ma il colpo di scena è dietro l’angolo e riguarda Antonella Elia: l’opinionista lancia una forte e inaspettata accusa contro il figlio di Alba Parietti.

Oppini-Zorzi: la litigata in settimana

Al Grande Fratello Vip Francesco Oppini e Tommaso Zorzi sono stati protagonisti, in settimana, di una litigata inaspettata. Inaspettata considerando soprattutto il bellissimo rapporto che hanno instaurato nel corso di questa avventura, fatto di confidenze e rivelazioni.

Artefice dello scontro è uno scherzo architettato dall’influencer che ha mandato su tutte le furie il compagno di viaggio. Zorzi ha rivelato al figlio di Alba Parietti di essere innamorato di lui: dichiarazione alla quale Oppini ci è cascato in pieno, sino alla litigata. Dall’esterno è intervenuta anche Alba Parietti che, sui social, ha espresso la sua sulla spinosa questione. I due alla fine si sono chiariti ma, nel corso di questa puntata, Alfonso Signorini ritorna sull’argomento per parlarne con i diretti interessati.

La riconciliazione in diretta

Alfonso Signorini affronta la questione riproponendo la clip del litigio, al quale Francesco Oppini risponde: “Odio non riesco a provarlo nei suoi confronti. Mi fa molto inca**are perché a volte vuole diventare protagonista per forza anche quando non lo deve essere. È una situazione molto particolare, ‘cane e gatto’ andrebbe bene come termine“. Tutto sembra chiarito, considerando che Tommaso Zorzi gli risponde: “Io gli voglio benissimo e mi maledico perché non riesco mai ad apprezzare il bene delle persone.

Ho talmente paura di essere ferito nella vita che metto sempre la mia incolumità davanti al bene che mio vogliono gli altri. Io o la supero o mi fanno un TSO“.

Antonella Elia, l’accusa a Francesco Oppini

Ma ad intervenire sulla vicenda è Antonella Elia, opinionista del reality. La showgirl fa una domanda esplicita a Francesco Oppini: “Se Tommaso veniva da te e ti faceva questa confessione, che cavolo di scherzo era?“. Il figlio di Alba Parietti le risponde di essersi sentito imbarazzato per la situazione che si era creata, e l’opinionista ribatte: “Ti sei sentito in imbarazzo perché?

Verso il fascino maschile? Mi sembra che manchi totalmente di autoironia“. A questa provocazione il ragazzo ribatte dicendo di non peccare di mancanza di autoironia, anzi di essere sempre disposto a scherzi ed imitazioni anche di altri concorrenti. Cogliendo la palla al balzo, Antonella Elia prende spunto da questa sua dichiarazione per rendere anche il pubblico da casa partecipe di un fatto. “Tu sei molto bravo a pigliare in giro tutti. E hai anche preso in giro Franceska, dicendo ‘Ha sfilato in autostrada, peccato che l’hanno mancata’“, la pesante affermazione della Elia.

Il riferimento è a Franceska Pepe, eliminata dal reality qualche puntata fa. Oppini prova a giustificarsi e mette un punto alla questione: “Se l’ho detto, è indubbiamente una battuta di cattivo gusto”.

