Puntata speciale di Domenica In che, oggi pomeriggio, festeggia Mara Venier all’antivigilia del suo 70° compleanno. In studio, fra gli ospiti, anche il figlio di Al Bano Yari Carrisi assieme alla compagna Thea Crudi. Ma, assieme a loro, arriva anche Romina Power per una sorpresa di compleanno alla conduttrice sua grande amica.

Yari Carrisi e la compagna in studio da Mara

Fra due giorni compirà 70 anni, ma per Mara Venier sono già numerosissime le sorprese di compleanno ricevute. Non solo il collega e amico Carlo Conti che ha voluto intervistarla, invertendo così i ruoli di intervistatrice ed intervistato.

Per la conduttrice arriva una seconda sorpresa e, ad annunciarla, sono Yari Carrisi e la nuova compagna italo-finlandese Theo Crudi. I due ragazzi, come da programma, erano ospiti annunciati di questa puntata, in cui hanno raccontato la loro storia d’amore che è presto diventato un sodalizio anche artistico. Entrambi, infatti, sono cantanti e hanno deciso di intraprendere, una al fianco dell’altro, la strada della musica. Ma in studio viene fatto presto spazio per una seconda poltrona, su cui si siede l’ospite a sorpresa.

Yari Carrisi, figlio di Al Bano e Romina Power, annuncia l’ingresso in studio della madre per una sorpresa speciale all’amica di sempre.

L’ingresso a sorpresa di Romina Power

Yari Carrisi e la compagna, seduti davanti a Mara Venier, le annunciano la sorpresa che hanno in serbo per lei: “Ti ho portato un regalo per il compleanno, anche se è tra due giorni. Sei sei mia zia ti ho portato tua sorella, la tua amica: mia madre Romina“. La conduttrice è incredula: “Ma no, non è vero“. Sulle note di Ci Sarà, successo di Romina Power e Al Bano, la cantante fa il suo ingresso nello studio di Domenica In, palesandosi di fronte ad una Mara Venier sempre più meravigliata: “Ma sei qua per farmi gli auguri di persona, ma questa sì che è una sorpresa.

Ma mi avevano detto che eri partita…“. La Power cerca di spiegarle: “Ma no, non sono partita, te l’abbiamo voluta fare questa sorpresa“. “Me l’avete fatta bene bene bene“, la risposta della conduttrice, che inizia con i suoi tre ospiti un’intima chiacchierata.

Approfondisci

TUTTO SU DOMENICA IN

TUTTO SU MARA VENIER

TUTTO SU ROMINA POWER

Domenica In racconta la storia di Mara Venier: signora della tv… per caso