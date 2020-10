Uno scontro social su una tematica purtroppo sempre attuale. Al centro dell’attenzione una personalità molto forte come quella di Claudia Letizia, attrice e speaker radiofonica che da sempre porta avanti con tenacia la sua personale battaglia contro l’anoressia e contro chiunque sui social si faccia promotore di messaggi sbagliati. E proprio a questo proposito non è passato inosservato il suo commento a margine sulla famosa Taylor Mega. Una serie di stories in cui Claudia Letizia scocca una frecciatina non indifferente.

Claudia Letizia sbotta: “É anoressia, non è bellezza“

“Questa è anoressia, non è bellezza!!

Ca**o!! Basta!!! Rovinate generazioni di ragazzine“, scrive Claudia Letizia in una delle sue recentissime stories su Instagram allegando uno scatto di Taylor Mega dove la modella 26enne mostra il suo fisico particolarmente scolpito. Da sempre promotrice di una vera battaglia contro gli “esempi” e i “messaggi” negativi che rischiano di filtrare quotidianamente sui social, il tema del benessere fisico è uno di quelli che più sta a cuore della speaker radiofonica. Lei, definita anche “regina del burlesque italiano” e famosa per la sua bellezza che non risparmia sensuali e invidiabili curve, non si trattiene di fronte alla carrellata di scatti che quotidianamente vengono pubblicati sui social e in questo specifico caso, da Taylor Mega.

L’attacco a Taylor Mega

Particolarmente seguita soprattutto da un pubblico giovanissimo composto prevalentemente da ragazzine che la ammirano e guardano a lei come un mito e un esempio da seguire, Taylor Mega è una delle modelle e influencer che quotidianamente è solita mostrare il suo fisico scolpito a colpi di una continua attività fisica in palestra. Un fisico di quelli che si scorgono solamente su Instagram verrebbe da dire, particolarmente fine e magro, estremamente e smaniosamente curato.

Lo screenshot di una delle stories di Claudia Letizia contro Taylor Mega. Fonte: Instagram

Ma che messaggio filtra? Questo si domanda Claudia Letizia. Che tipo di messaggio di lascia alle spalle quel corpo scolpito e sicuramente aiutato da un uso ad hoc della macchina fotografica, quell’inseguire in maniera ossessionata un canone di perfezione che nella realtà non esiste e che soprattutto rischia di esistere nel momento in cui migliaia di ragazzine corrono il rischio di perseguire un obiettivo praticamente impossibile, sbagliato e soprattutto potenzialmente pericoloso per la loro salute fisica e mentale?

L’attacco di Claudia Letizia, molto duro e forte, verte proprio sul fisico della Mega che definisce “scheletrico”: “Un esempio negativo, assolutamente da bocciare“.

Lo screenshot di una delle stories di Claudia Letizia contro Taylor Mega. Fonte: Instagram

Inevitabile è stata l’ondata di ritorno: una serie di commenti cattivi, insulti e minacce arrivati in pochissimo tempo contro Claudia Letizia per mano delle accanite sostenitrici della Mega che quotidianamente la seguono.

