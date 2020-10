Di ieri sera la diretta di Giuseppe Conte, il presidente del Consiglio che ieri sera ha proferito sulle nuove misure restrittive contenute nel nuovo Dpcm in tema di emergenza Coronavirus. Dalla chiusura a mezzanotte di tutti i locali alle lezioni in presenza a scuola. Filtra intanto anche oggi il nuovo bollettino della Protezione Civile con tutti gli aggiornamenti sul contagio di Covid-19 in Italia.

Covid-19, il bollettino del 19 ottobre

Cala il numero delle persone contagiate in 24 ore ma cala anche il numero dei tamponi effettuati. Oggi, 19 ottobre, sono 9.338 le persone che sono risultate positive al Coronavirus, in calo rispetto alla giornata di ieri in cui i positivi hanno raggiunto quasi quota 12mila.

C’è da dire però che si tratta di un calo alla luce di un numero di tamponi inferiore: dai 146.541 tamponi effettuati nella giornata di ieri sono scesi a 98.862 quelli effettuati oggi.

73 morti in 24 ore

1.687 i nuovi positivi registrati solamente in Lombardia; 1.593 in Campania; 986 in Toscana; 933 in Piemonte. Sono 252.959 in tutto il numero delle persone guarite in Italia, 1.498 i nuovi casi registrati oggi.

36.616 le vittime in Italia in tutto con l’incremento rispetto a ieri di 73 casi. Per quanto riguarda le persone attualmente positive: al momento in Italia sono 134.003 cui 125.530 in isolamento domiciliare; 7.676 ricoverate con sintomi in ospedale e 797 ricoverate in terapia intensiva.

Si lavora per il vaccino in primavera

E mentre entrano in vigore tutte le nuove misure di sicurezza anti contagio in questo periodo difficile in cui è ormai possibile parlare con certezza di “seconda ondata”. si continua a lavorare nei laboratori per il vaccino.

“Si sta facendo un grande sforzo internazionale sui vaccini. Realisticamente credo che potremmo far partire le vaccinazioni per le persone fragili, le forze dell’ordine, gli operatori sanitari nei primi mesi della prossima primavera“, sono state le parole rilasciate oggi da Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di Sanità e componente del Cts rilasciate a InBlu Radio.

Approfondisci

TUTTO sul Coronavirus

Conte: “Conciliare salute ed economia”, presentato il nuovo decreto

Coronavirus, verso il coprifuoco alle 22 nel nuovo Dpcm: la strategia per la seconda ondata