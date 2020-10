Serata di festa nella Casa del Grande Fratello Vip, con tanto di bacio tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini: i due, grandi protagonisti del reality condotto da Alfonso Signorini, si sono concessi un momento di leggerezza che ha mandato in visibilio i fan.

Grande Fratello Vip: il bacio tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini

La festa andata in scena nella Casa del GF Vip, durante il weekend appena trascorso, suona come una parentesi di “tregua” tra le maglie delle tensioni maturate nelle dinamiche interne al programma.

Un momento di spasso e relax che si è concretizzato in una serata a tema anni ’20, dove non sono mancate le risate e persino un bacio tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini.

I due, tra i nomi di punta di questa edizione del reality, si sono concessi un accento di affetto che ha mandato in delirio i fan. Sui social, i commenti di spettatori entusiasti che li vorrebbero insieme in finale, simbolo di un rapporto d’amicizia che sembra aver superato la crisi innescata dalla lite di pochi giorni fa (quando uno scherzo da “finto innamorato” di Zorzi aveva aperto a uno scontro in favore di telecamere).

Le reazioni nella Casa e sui social

Il bacio tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini è stato accolto da un’ondata di entusiasmo nella Casa, ma non solo. Sui social, dove si condensano gli umori del pubblico sulle vicende che si consumano nel reality, una pioggia di commenti di approvazione per entrambi.

“Loro sono il Grande Fratello“, scrive un utente, e ancora: “Oppini e Tommy, vi voglio in finale“, “La mascolinità non tossica di Oppini dovrebbe essere un esempio per tutti“.

“Ho dovuto“, ha commentato Tommaso Zorzi dopo il bacio a stampo con il figlio di Alba Parietti, che sembra essersi lasciato alle spalle gli attriti passati.

