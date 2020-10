Animi accesissimi al Grande Fratello Vip. Al centro di un recente litigio Stefania Orlando e Elisabetta Gregoraci, che non se le sono mandate a direi di fronte a tutti i coinquilini. Nella diretta di stasera l’ex di Briatore ha un confronto con la coinquilina e… con Antonella Elia. L’opinionista ha un giudizio negativo sulla Gregoraci e la gela in diretta con dure parole.

Stefania Orlando e Elisabetta Gregoraci: dalla tensione alla pace

Resta altissima la tensione nella Casa del Grande Fratello Vip, dove i litigi sono ormai all’ordine del giorno.

L’ultimo ha visto protagoniste due primedonne di questa edizione: Stefania Orlando ed Elisabetta Gregoraci. Due giorni fa le due conduttrici se le sono dette di santa ragione davanti a tutti i compagni di viaggio. L’ex di Briatore le ha contestato la sua continua intromissione in diverbi che, a suo dire, non la riguardano: “In ogni discussione sei lì che ti intrometti“. La Orlando ha reagito stizzita a questa accusa: “Ma che cosa stai dicendo? Ma mi sono mai intromessa nelle vostre discussioni? Se vedi che esce la verità, tirala fuori prima“.

Solo oggi pomeriggio le due hanno avuto modo di confrontarsi e chiarire, dichiarandosi dispiaciute per quanto accaduto. Questa sera, nel nuovo appuntamento con il reality condotto da Alfonso Signorini, le due si confronteranno nuovamente.

Confronto a distanza Orlando/Gregorac

Alfonso Signorini convoca Stefania Orlando e Elisabetta Gregoraci in due stanze differenti per parlare di questo diverbio. La Orlando, inizialmente, afferma: “Non ho detto che Elisabetta non prende posizione, ho solo detto ‘Esci fuori con quello che mi devi dire’. In Elisabetta ho trovato una non-verità nel dirmi che si sparla e che sono come il prezzemolo che si sta in mezzo a tutto“.

L’ex di Briatore risponde: “Avevo fatto una premessa: si respirava un’aria tesa e avevo espresso il desiderio di passare una serata tutti insieme. Inerente a ciò lei ha cominciato a dire la sua, e le ho detto che è un prezzemolo perché lei arriva nelle conversazioni e dice la sua. Lo fa perché ha capito che va bene fare questa strategia: se stai sempre in ogni discorso sei presente dentro la Casa“.

Antonella Elia umilia la Gregoraci: “Vive di rendita“

Ma quando Alfonso Signorini chiede il parere dei suoi opinionisti, Antonella Elia affossa Elisabetta Gregoraci: “Diciamo che Elisabetta vive di rendita, è la Cleopatra per i ragazzi.

Elisabetta sa di avere questo potere e lo usa, quindi secondo me se la tira, perché è frutto di tutto quello che è stato, è frutto di Briatore…“. La Gregoraci, totalmente in disaccordo con il giudizio della showgirl, si limita ad un sorriso di disappunto. Per lei, però, arrivano le parole di conforto dell’altro opinionista, Pupo, che ha un pensiero positivo sul suo conto: “Io conosco Elisabetta molto bene, è una donna semplice.

Ha avuto esperienze dure nella vita“.

