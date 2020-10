Sotterrata l’ascia di guerra tra Stefania Orlando e Matilde Brandi. Le due, molto amiche già fuori dalla casa del Grande Fratello Vip, sono state al centro di diverse liti in cui non hanno preso le difese dell’altra. Ma ora la Brandi è a rischio eliminazione.

Orlando contro Gregoraci: “Nella casa si parla, non si sparla”

Stefania Orlando, infatti, si è ritrovata a discutere animatamente con Elisabetta Gregoraci. Parlando con Matilde, l’aveva rimproverata di averla ignorata, dicendo “Nella casa si parla, non si sparla degli altri”.

Una frase che ha scatenato l’ira della Gregoraci, che ha sentito quelle parole e si è sentita chiamare in causa.

Sfidando la conduttrice, quindi, ha detto: “Cara Stefania, sei in ogni discussione, ti intrometti. Io sto dicendo la verità”.

Al che l’Orlando ha ribattuto: “Non mi dire ‘cara Stefania’ come a fare la chiosa. Con me cadi male, molto male, Elisabetta. Cadi male perché se cerchi la discussione io te la do. Così esci fuori anche un po’ ”.

Matilde Brandi: “Maria Teresa, non passare per vittima”

Ma le tensioni non erano mica iniziate qui. Matilde Brandi, infatti, aveva recentemente litigato con Maria Teresa Ruta.

Parole forti, quelle tra le due, che non sono passate inosservate ai telespettatori.

Brandi e Ruta, infatti, si punzecchiano dall’inizio della trasmissione. Qualche giorno fa, però, la Ruta ha chiesto una tregua: “È partito male il nostro rapporto”, aveva detto alla showgirl, “Ho detto che sei stata vera, è una donna vera ed è coerente: l’incoerente sono io che non l’ho mai votata”.

Di fronte a queste parole, però, la ballerina italiana ha dato una risposta avvelenata: “Maria Teresa, non sei una vittima, non passare per vittima”, ha infatti dichiarato, “Ma allora perché non mi voti?

Perché vuoi passare per brava sotto gli occhi degli altri?“.

Una discussione che ha causato il coinvolgimento anche di Guenda Goria, figlia della Ruta e unica sua sostenitrice nelle più recenti liti.

I malumori e due parole per fare la pace: “Come stai?”

Stefania Orlando, ancora provata dalla discussione con la Gregoraci, si è sfogata con Adua Del Vesco. Ed è proprio l’attrice a darle un consiglio prezioso: “Forse dovresti stare più vicina a Matilde”.

Matilde Brandi, infatti, è ora a rischio eliminazione. Così l’amica, nonostante le recenti questioni, è andata da lei e l’ha abbracciata: “Dammi un bacio. Come stai?”. Brandi le ha inizialmente risposto “Bene”, per poi aggiungere sottovoce: “Sono stanca”.

Sembrano così sciogliersi i sentimenti negativi, quantomeno tra le due. Ma scopriremo soltanto stasera se Matilde Brandi sarà eliminata o no.

Un abbraccio anche alla Gregoraci

Una boccata d’aria fresca anche per il rapporto tra Orlando e Gregoraci. Dopo aver consolato Matilde Brandi, infatti, Stefania Orlando ha cercato di chiarire anche con la showgirl italiana.

“Veramente io ci sto tanto male per questa cosa”, ha spiegato abbracciando la Gregoraci, “Io volevo parlare con te, ma sembrava che eludessi un po’ il mio sguardo“.

Molti i commenti sotto il video della pace tra le due, con diversi telespettatori che non credono alla sincerità di Gregoraci e Brandi.

Quattro concorrenti a rischio eliminazione

Questa ci sarà un eliminato dalla Casa più guardata d’Italia. Tra i nominati a rischio eliminazione ci sono Maria Teresa Ruta, Guenda Goria, Andrea Zelletta e Matilde Brandi.

Maria Teresa e Matilde sono state nominate per i loro scontri costanti. Andrea Zelletta, invece, è finito al centro del cosiddetto “comodini gate”, perché accusato di non esporsi abbastanza e creare dinamiche dentro la casa. Infine, Guenda è stata accusata di essersi posta in contrasto al gruppo, avendolo definito come un “branco aggressivo”.

