Stasera potremmo vedere ben 3 nuovi concorrenti varcare la soglia della Casa del Grande Fratello durante la puntata di stasera, 19 ottobre.

Di questi 3, ben due potrebbero portare divertimento e forse zizzania all’interno del reality.

Chi sono i potenziali concorrenti del GF Vip

I nomi che sono stati fatti finora sono 3. Due sono di potenziali concorrenti che hanno già avuto un’esperienza all’interno della Casa, ovvero Giulia Salemi e Stefano Bettarini.

Giulia Salemi al GF aveva conosciuto Francesco Monte, fresco di esperienze non particolarmente positive come L’Isola dei Famosi (e l’indimenticabile cannagate) e la clamorosa rottura da Cecilia Rodriguez.

Il rapporto tra Monte e la Salemi era andato oltre la durata del reality, ma i due avevano finito comunque per lasciarsi -senza, oltretutto, rimanere in buoni rapporti.

Ora, da single, la bella Giulia potrebbe ritentare l’esperienza del Gf, e chissà che questa volta non le porti più fortuna.

Stefano Bettarini al GF Vip

Stefano Bettarini aveva partecipato all’edizione del 2016 del Grande Fratello Vip, e per lui era stata un’esperienza non priva di momenti negativi. Resta nella memoria la conversazione che l’ex calciatore ebbe con il pugile Clemente Russo riguardante le ex di Bettarini, apostrofate in maniera sessista e violenta da Russo.

In seguito a quella conversazione Russo fu squalificato, e Bettarini caldamente redarguito. In seguito lui stesso aveva deciso di scusarsi, e in un successivo confessionale aveva dichiarato: “Stasera sarei da nominare io ma è un gioco e andiamo avanti, è difficile giustificarsi e scusarsi ancora con tutte le persone che ho coinvolto, ho fatto una grande ca…ata”.

Bettarini, si vocifera, avrebbe avuto un flirt con Elisabetta Gregoraci e con Dayane Mello, entrambe dentro la Casa, e ritrovarsi tutti insieme potrebbe portare a momenti davvero…interessanti.

Chi è Selvaggia Roma

La terza presunta futura concorrente sarebbe una totale new entry nel programma: si tratta di Selvaggia Roma, ex fidanzata di Francesco Chiofalo. La coppia nel 2017 aveva partecipato a Temptation Island insieme, portando a termine un’esperienza che li avrebbe condotti sulla strada della rottura. Nel corso dello scorso anno, ai tempi della vicenda “Mark Caltagirone”, Eliana Michelazzo aveva fatto scatenare la bufera sulla Roma dichiarando che aveva avuto una storia con il suo fidanzato: Selvaggia Roma aveva ribattuto dichiarando che il “fidanzato” in questione non aveva mai avuto una vera storia con la Michelazzo.

Selvaggia Roma pare però abbia avuto un flirt con Pierpaolo Pietrelli e pare che sia in amicizia con Enoch Balotelli.

