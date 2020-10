Le previsioni meteo della settimana dal 19 al 25 ottobre, per l’Italia, riservano il piacevole ritorno dell’anticiclone africano che, secondo gli esperti del CentroMeteoItaliano.it, tenderà ad avvolgere gran parte della Penisola in una cornice di maggiore stabilità. Dopo il primo deciso miglioramento delle condizioni registrato nel weekend appena concluso, avanza un vasto campo di alta pressione che regala temperature più miti. Una vera e propria ottobrata, quindi, ma destinata a non durare a lungo.

Previsioni meteo della settimana: ottobrata in arrivo

Quella in arrivo sull’Italia si preannuncia come un’ottobrata capace di risollevare le colonnine di mercurio su gran parte del Paese.

Secondo gli esperti, un vasto anticiclone spingerà le condizioni meteo della Penisola verso temperature decisamente più gradevoli e una stabilità diffusa.

L’aumento termico interesserà con maggiore forza la seconda parte della settimana, dopo una tre giorni di minime sotto la media del periodo. Lunedì, martedì e mercoledì, massime tra i 13 e 16 gradi al Nord, in oscillazione tra 17 e 21 gradi al Centro Sud.

La settimana si chiuderà con un aumento delle temperature ancora più incisivo, con massime che potranno raggiungere i 25 gradi nelle aree centro-meridionali e picchi fino a 28 gradi al Sud.

Autunno in pausa fino al weekend, poi ancora maltempo

Secondo gli esperti, dunque, l’autunno farà una pausa fino al prossimo weekend, quando una nuova parentesi di maltempo si affaccerà sul Paese con una saccatura di origine nord-atlantica pronta a riportare in scena freddo e piogge, soprattutto al Nord. L’anticiclone tenderà a perdere terreno, consegnando ampie aree della Penisola a un clima perturbato a partire dalle regioni settentrionali.

Guarda il video:

Fonte meteo: www.centrometeoitaliano.it