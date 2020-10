Antonella Clerici è pronta per far partire il suo nuovo show canoro. Si chiama The Voice Senior, e sarà in onda dal 20 novembre su Rai 1. Tra i nomi dei probabili giudici ne spiccano due su tutti: Al Bano e Jasmine Carrisi. Padre e figlia potrebbero presentarsi per la prima volta in tv insieme.

Al Bano e Jasmine Carrisi insieme per la prima volta

Mancherebbe soltanto la firma al contratto, secondo quanto riportato da Nuovo TV. Al Bano e Jasmine Carrisi sono pronti per un’avventura insieme come giudici del primo show canoro over 60 della televisione italiana.

Proprio qualche settimana lo stesso Al Bano aveva parlato di questa nuova esperienza a Tv Sorrisi e Canzoni: “Sono stato contattato e ho dato la mia disponibilità. Ora si tratta di aspettare la firma del contratto. Bisogna sistemare le varie clausole. Diciamo che siamo a buon punto”.

In merito alla partecipazione della figlia, invece, si era detto molto felice. “È stata contattata anche lei e, come me, è in attesa di firmare”, aveva spiegato il leone di Cellino San Marco, per poi aggiungere: “Sarebbe bello fare insieme questa esperienza”.

Parlando delle loro differenze in ambito musicale, che erano state al centro di polemiche dopo una serie di affermazioni di Jasmine, ha dichiarato di vederle come una marcia in più per il programma. “Nei confronti di chi si esibisce avremmo due punti di vista diversi – ha spiegato Carrisi – il suo, giovane e attento alla musica rap e il mio, diciamo, pop classic”.

Gli altri giudici che accompagneranno la Clerici

Ma quelli di papà e figlia non sono gli unici nomi trapelati. Il programma, che sarà dedicato esclusivamente agli over 60, avrebbe trovato già i suoi altri probabili giudici.

Tra i nomi al fianco dei due Carrisi, secondo quanto riportato da TvBlog, ci dovrebbero essere Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e Clementino. Se i primi due sono ormai abituati a fare da giudici e coach all’interno dello show, il rapper napoletano sarà alla sua prima esperienza, e non si sa ancora come si comporterà con i concorrenti.

