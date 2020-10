Le indiscrezioni trapelano dell’ultimo materiale registrato a Uomini & Donne: Gemma Galgani avrebbe abbandonato lo studio dopo l’ennesima furiosa lite con Tina Cipollari.

L’episodio non è certo inedito: non troppo tempo fa l’opinionista aveva definito la Galgani assetata di sesso. Ma a preoccupare i fan del programma questa volta c’è una novità. La Dama torinese pare abbia confessato di non riuscire più a tollerare questa costante tensione e per questo ritirarsi dai giochi. Che la Galgani sia davvero pronta a ritirarsi dalle scene? Prima di porci domande del genere, però, vediamo qual è stato il preludio a tutto questo.

Gemma delusa da Biagio

Facendo un passo indietro, ricorderemo che ultimamente Gemma aveva dimostrato il suo interesse per Biagio. L’interesse sembrava essere reciproco dal momento che i due sono andati a pranzo insieme negli scorsi giorni e tra loro ci sarebbero stati anche dei baci. Un’esperienza che Gemma ha raccontato con entusiasmo in studio, dicendosi molto contenta di approfondire questa conoscenza.

La Galgani però non immaginava che dà lì a poco avrebbe ricevuto una cocente delusione da Biagio.

Biagio non corteggia solo Gemma Galgani

Pare infatti che Biagio non corteggi soltanto Gemma Galgani, ma starebbe approfondendo la sua esperienza anche con altre dame.

Neanche il tempo di raccontare la sua esperienza con Biagio che in studio interviene Maria, la quale ha dichiarato più o meno lo stesso. La dama avrebbe trascorso con Biagio alcuni momenti che ha definito molto piacevoli. Non solo il cavaliere avrebbe sorpreso Maria in ospedale, andando a trovarla per la nascita del suo nipotino.

Poi ci sarebbe Sabrina, una terza donna con cui Biagio si sarebbe incontrato a Napoli e in compagnia della quale sarebbe rimasto fino a notte fonda, per rientrare a Roma non prima delle 6 del mattino.

Tutte queste rivelazioni, ovviamente, hanno sconvolto Gemma, turbando la sua serenità e inasprendo le tensioni, specie con chi si scontra da sempre: Tina. Gemma avrebbe insultato la Cipollari che ovviamente non ha lasciato cadere le offese rispondendo a tono.

La lite tra Tina e Gemma

Da quanto si legge su Il Vicolo Delle News, mentre Gemma è apparsa molto delusa da quanto appreso nella puntata precedente, Sabrina avrebbe confermato tutto, dicendosi contenta delle attenzioni di Biagio e facendo scoppiare in lacrime la Dama Bianca.

Gemma sfoga la sua frustrazione

Gli umori, già compromessi dalle ultime notizie, avrebbero fomentato l’ennesima lite tra Gemma e Tina nel corso delle ultime registrazioni, risalenti al fine settimana. La Galgani, stando alle voci, avrebbe dato sfogo alle sue frustrazioni, principalmente attaccando Biagio, ma finendo con l’investire (inevitabilmente) anche la nemica giurata, la vamp Tina Cipollari.

La goccia che fa traboccare il vaso

A compromettere la situazione in maniera che qualcuno teme possa essere definitiva è stato l’arrivo di Evelin in studio. La donna che gestisce una pescheria è stata spunto di nuovi botta e risposta tra Tina e Gemma.

La Galgani avrebbe infatti dichiarato che l’opinionista “si intende di pesci“, scatenando la rabbia della Cipollari.

Pare infatti che la replica di Tina sia stata così pesante da spingere Gemma a lasciare lo studio. Poco dopo la dama avrebbe rifatto il suo ingresso tra lacrime e singhiozzi dichiarando di voler abbandonare il programma per sempre, schiacciata ormai dal peso di questi continui scontri distruttivi.