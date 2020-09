Con il ritorno di Uomini e Donne lo scorso 7 settembre, dopo una lunga pausa estiva, è tornato anche il più atavico degli scontri, quello tra l’opinionista del programma, Tina Cipollari e Gemma Galgani, una delle punte di cristallo del Trono Over di Maria De Filippi.

Scontro a fuoco quello nel corso di una delle ultime puntate andate in onda, rovente come l’estate che purtroppo sta finendo.

Ritorna Uomini e Donne e ritorna lo scontro tra Tina e Gemma

Insieme a Maria De Filippi, corteggiatori, tronisti e mascherine per un programma televisivo a prova di Coronavirus, è tornata anche l’infinita lite che si trascina nel tempo ormai da anni tra Tina Cipollari e Gemma Galgani.

Uno scontro rinnovato nei tempi e negli spazi ma non nei modi.

L’inimicizia tra le due non si placa nemmeno ora che Gemma Galgani ha “cambiato volto” dopo essersi rivolta alla chirurgia per rinfrescare i lineamenti segnati dal tempo. Tra le due l’inimicizia non si affievolisce e il nuovo scontro ha i toni accesi, più del solito. A lasciare campo libero d’azione alla Cipollari è Nicola Vivarelli, più noto come Sirius, l’ormai non-più giovane fiamma di Gemma Galgani.

La dama del Trono Over, dopo aver rivolto non poche accuse all’ormai ex-fiamma additandolo come una persona che con lei, per le vie di Roma, si sarebbe comportato da turista, ha dovuto difendersi dall’attacco di Tina che l’ha nuovamente rimproverata di cercare “spasmodicamente” il contatto fisico.

L’attacco di Tina Cipollari

“Ma tu non eri quella delle emoSSioni? – chiosa non troppo ironicamente la Cipollari rivolgendosi a Gemma – Sei un’assetata di ses*o, ses*o, ses*o. La verità è che te vuoi sparare le tue ultime cartucce con il ses*o estremo.

Chiama uno gigolò. Spendi due soldi e fai ses*o con uno gigolò“. Ma la stoccata di Tina continua: “Con i tuoi ex dopo 3 secondi eri già sdraiata per terra“. Parole pesantissime, nuovamente.

