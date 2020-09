Si respira aria di cambiamento nella vita della sempre discussa Gemma Galgani. La dama di Uomini e donne, durante le prime registrazioni della nuova edizione del programma, avrebbe rivelato di essersi “regalata” un lifting. Un gesto per sorprendere la sua ultima fiamma Nicola Vivarelli, con il quale però le cose non stanno procedendo come sperava.

Gemma Galgani si concede un lifting

È Gemma Galgani una delle protagoniste più attese nella prossima edizione di Uomini e donne. Il programma del pomeriggio di Canale 5 è pronto a tornare in onda dal 7 settembre con, alla conduzione, l’amatissima Maria De Filippi.

Un’edizione certamente diversa, colpita dall’emergenza Coronavirus, che ha portato la trasmissione a rifarsi il look: nuovo studio e nuove disposizioni per il pubblico. E proprio in questi giorni si stanno svolgendo, agli Studi Elios di Roma, le registrazioni delle prime puntate della nuova edizione ormai prossima al debutto. Stando alle anticipazioni riportate dal sito Il Vicolo delle News, grosse novità riguarderanno, fra tutte, l’emblematica figura di Gemma Galgani. La dama torinese è pronta per il ritorno in tv e, per l’occasione, ha voluto concedersi un lifting per eliminare le rughe di troppo e ringiovanire il suo viso.

Non solo per un aspetto prettamente estetico e di benessere personale: dietro questa scelta c’è un secondo fine. La Galgani, infatti, avrebbe deciso di ricorrere al lifting per fare una sorpresa alla sua ultima fiamma Nicola Vivarelli.

La crisi con Nicola Vivarelli

Sarebbe proprio per via di questa sorpresa che Gemma ha deciso di non vedere il suo compagno questa estate. Che questa sorpresa sia davvero riuscita o meno non ci è dato saperlo: quello che è certo, però, è che con ‘Sirius’ qualcosa si è incrinato.

Avevamo lasciato la coppia innamoratissima e più affiatata che mai nelle ultime puntate di Uomini e donne prima della consueta pausa estiva. I due erano stati addirittura pizzicati a passeggio per le vie di Roma, segno della loro volontà di proseguire la conoscenza al di fuori delle telecamere della trasmissione. Eppure, stando alle voci che circolano sul loro conto, Gemma e Nicola Vivarelli sarebbero in piena crisi: un grave litigio avrebbe minato il loro rapporto.

Per scoprire se la coppia è più solida che mai oppure è destinata a scoppiare, non resta che attendere le nuove puntate di Uomini e donne.

Appuntamento per lunedì 7 settembre, alle 14:45 su Canale 5.

