Un grande giorno quello di ieri per Mara Venier che ha festeggiato 70 anni. Un bel compleanno condiviso anche con gli amici di Instagram e proprio attraverso uno dei social più usati, le sono arrivati gli auguri di amici famosi, tra questi anche Mara Venier.

Gli auguri di Alba Parietti

“Cara Mara, ci conosciamo da 40 anni. Eravamo due ragazze, con tanti sogni, le ragazze dei ‘gatti’. Sono stati anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo“, comincia così il post di Alba Parietti dedicato a Mara Venier nel giorno del suo compleanno.

Nelle parole della showgirl anche i ricordi degli inizi di carriera di entrambe: “Poi magicamente, quasi per un destino scritto, il successo per entrambi. Per entrambi vite diverse, amori, grandi soddisfazioni e grandi delusioni. Entrambi esseri liberi, focose, caratteriali, quante volte abbiamo discusso, quante volte non ci siamo capite, poi riabbracciate“, scrive ancora descrivendo gli alti e bassi di una vita.

“E come avviene con chi si ama, accade che la vita ti riporta con i piedi per terra, anzi ti senti franare il terreno sotto i piedi.

E li riconosci gli amici. In questi giorni ancora una volta il destino ci ha unito nel dolore di perdite importanti che ci hanno devastate e ancora una volta, ci siamo ritrovate con lo stesso affetto la stessa complicità la stessa confidenza, delle due ragazze che dormivano insieme quando i loro ragazzi erano in tournée. Quelle sue ragazze piene di sogni con tanta malinconia sono ancora qui, l’una per l’altra. Perché quello che conta in una storia di amicizia è esserci nel bene e nel dolore. Buon compleanno Mara“, conclude Alba Parietti.

Il post di Alba Parietti su Instagram

La risposta di Mara Venier

Poco dopo arriva la risposta pubblica della conduttrice di Domenica In: “Grazie Albina mia… è così hai ragione… ed io ti voglio bene sempre… da sempre… per sempre“, scrive amorevolmente la conduttrice Rai.

Il profilo della conduttrice è stato inondato dall’affetto degli amici vip: da Achille Lauro a Laura Pausini, dalla conduttrice Antonella Clerici fino a Nek e Caterina Balivo. Tutto l’amore possibile per questo giorno di festa.

