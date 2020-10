Continua il battibecco a distanza tra Claudia Letizia, regina del Burlesque italiano, attrice e speaker radiofonica e la nota modella 26enne, solita nei salotti televisivi, Taylor Mega. Il primo affondo era partito dalla speaker che si era opposta alla promozione di messaggi sbagliati prendendo nel mirino la Mega, accusata di diseducare le sue giovanissime follower con sue fotografie che viaggerebbero al limite dell’accettabile spacciando un corpo al filo dell’anoressia per un fisico sanamente scolpito. Poi la risposta della Mega nelle sue stories Instagram: “Credo di dare sempre il buon esempio dicendovi di mangiare alimenti salutari cercando di eliminare i cibi spazzatura“.

Ora un nuovo atto: la contro risposta di Claudia Letizia che tra i denti, sorridendo, lancia una sfida alla Mega: “Vorrei dirle direttamente: incontriamoci. Io porto la bilancia, facciamo venire con noi un nutrizionista o un medico e poi vediamo se sono io quella ignorante. Io la sfida gliela lancio“.

Taylor Mega, la secca risposta alle accuse di anoressia: “É ignoranza“

Quella di Taylor Mega, sottolineava qualche stories fa Claudia Letizia, non sarebbe bellezza ma anoressia. Parole molto forti a cui è seguita la risposta della modella: “Questo è essere ignoranti“, in riferimento alla speaker radiofonica che l’ha accusata di trasmettere un messaggio negativo sui social dove gode di grande notorietà.

Un seguito che conta all’appello 2 milioni di utenti tra cui moltissime giovani ragazzine che guardano alla Mega come un idolo e verso le quali, per Claudia Letizia, la Mega dovrebbe nutrire un senso di “responsabilità”.

Una delle stories pubblicate da Taylor Mega. Fonte: Instagram

La risposta della modella è stata molto concisa: “Dare il cattivo esempio sarebbe dirvi di riempirvi di patatine, cioccolata e schifezze varie.

Ci tengo alla mia salute e a quella delle persone che mi seguono – scrive la Mega nella sue stories – Poi ognuno mangi quel ca**o che vuole. Io sono cresciuta mangiando le cose direttamente dall’orto dei miei. Tutta la mia famiglia sposa questo stile di vita e mia sorella ha pure scritto un libro sull’healthy lifestyle“.

Una delle stories postate da Taylor Mega. Fonte: Instagram

Claudia Letizia: “Non dà assolutamente un buon esempio“

“Mi ha scritto che sono ignorante.

Ho un figlio di 18 anni che la segue così come la seguono tanti altri adolescenti e secondo me non dà assolutamente un buon esempio – ci spiega al telefono Claudia Letizia – Non accetto le minacce di tutte quelle ragazzine o donne che la seguono e che oggi mi hanno scritto in privato su Instagram o sotto ai post dicendomi che non capisco nulla, che sono ignorante perché Taylor è in forma perché non è assolutamente vero“.

Tantissime, dopo aver letto le parole di Claudia Letizia, si sono movimentate contro di lei in difesa della Mega e le parole sono state pesantissime nei confronti della speaker.

Sempre Claudia, che in passato più volte è stata vincitrice di fasce di bellezza per il suo fisico sensuale e dotato di naturale bellezza: “Lei ha un viso stupendo, ci tengo a sottolinearlo, per me lei è bellissima e non parlo per invidia. Penso che non sia quello il messaggio giusto da dare ai ragazzi giovani perché il passo per diventare anoressiche è sottilissimo e so di cosa parlo“. Quanto all’uso del termine “anoressica” in riferimento alla modella 26enne: “Io non dico che lei sia anoressica, forse è un termine eccessivo.

Forse se andasse da un medico non le direbbe ‘sei anoressica’ ma le direbbe che è 10 kg sottopeso. Quello che dico io è che è il messaggio che è sbagliato“.

E sul finale si ritorna sul peso del messaggio se filtrato da un personaggio particolarmente noto come la Mega: “Qui lei ha una responsabilità perché ha 2 milioni e mezzo di follower e tra questi probabilmente, oltre a me che ho 40 anni, ci sono ragazzi giovani quindi non può far vedere quell’addominale che non è un addominale palestrato. Una donna non può avere quell’addominale per natura, solo l’uomo può avere gli addominali a tendina che possono essere divisi in 6 o in 4.

La sua è la pelle attaccata al muscolo e molte del mondo dello spettacolo che ora vediamo con gli addominali scolpiti, sono rifatti“.

Una delle stories pubblicate da Claudia Letizia. Fonte: Instagram

“Lei (Taylor Mega [NdR]) qualche giorno fa ha anche scritto in una storia che lei ha sempre avuto un problema con il cibo, lo ha ammesso – aggiunge la Letizia – Quindi poverina, potrebbe essere mia figlia e mi dispiace veramente ma il punto è che deve lanciare un messaggio diverso“.

La battaglia di Claudia Letizia: “Io, taglia 40/42, mi dissero di dimagrire per fare la modella“

Un messaggio che anche nella sua quotidianità la regina del Burlesque si è sempre trovata ad osteggiare anche nella sua quotidianità: “Quando ero ragazzina e ho iniziato ad approcciarmi al mondo della moda avevo un fisico da barbie ma per natura, mangiavo qualsiasi cosa mia madre mi cucinasse.

Ero fortunata, mangiavo lasagne e parmigiana tutti i giorni e non ingrassavo, eppure ho trovato comunque qualche idiota che mi ha detto ‘se vuoi fare la modella devi dimagrire’. Io vedevo bene com’ero, ero una taglia 40/42, come ti possono dire ‘devi dimagrire se vuoi fare la modella’, per me vanno denunciati“.