Grave lutto per John Travolta, l’attore reduce dalla scomparsa della moglie Kelly Preston, che ha perso la sua lunga lotta contro un tumore al seno, piange il nipote, il 52enne Sam Travolta Jr.

Nuovo lutto per John Travolta

La notizia della scomparsa del nipote di John Travolta è arrivata a circa un mese dalla morte. Come riferito dalla testata The Sun, sul necrologio la data del decesso è segnata al 23 settembre scorso nella cittadina di residenza dello Stato del Wisconsin (Mount Horeb). La causa della morte non è stata resa nota.

Sam Travolta Jr. era nato nella città di Englewood, New Jersey, era il figlio del fratello maggiore di John, la sua scomparsa ad appena 52 anni ha sconvolto famigliari ed amici. Come riporta la testata britannica, un suo amico ha dichiarato: “Mancherà molto a tutti, ma sarà sempre con noi”.

Il rapporto con lo zio

Sam Travolta Jr ha sempre avuto uno splendido rapporto con lo zio John, che lo ha aiutato anche economicamente nel realizzare il suo sogno di diventare sceneggiatore. Anche lui parte di Scientology e divenne famoso per la sua decisione di lasciare il culto dopo un tentativo di suicidio.

Una scelta che lo portò a passare 28 giorni in un ospedale psichiatrico: “Scientology stava per uccidermi. È una guerra psicologica e dopo un po’ vincono. Le cose stavano andando così male che nel 2007 ho cercato di gettarmi da un ponte a Los Angeles”.

I lutti di John Travolta

La morte di Sam Travolta Jr. è l’ultimo di una lunga e triste serie di addii. A partire dal 1977 quando John Travolta perse Diana Hyland, suo primo amore, stroncata da un tumore al seno.

Negli anni ’90 l’attore sposa Kelly Preston, dal cui matrimonio nasceranno tre figli Jett, Ella Bleu e Benjamin. Nel 2009 la coppia perderà il primogenito Jett mentre si trovavano tutti in vacanza alle Bahamas. Il 12 luglio 2020, con tutto il dolore nel cuore, l’attore ha annunciato la prematura scomparsa della moglie di Kelly Preston, uccisa anche lei da un tumore al seno.

