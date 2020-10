Tutto pronto in Rai per il ritorno dello storico game show Affari Tuoi. Se già da tempo si parla di riportare in onda il longevo gioco dei pacchi di Rai 1 ora sembra finalmente che tutti i dettagli siano stati definiti. La novità più importante è alla conduzione: non ci sarà Flavio Insinna, che ne aveva condotto le ultime edizioni, e nemmeno Marco Liorni, di cui si era parlato con insistenza qualche mese fa. La Rai avrebbe infatti deciso che il nuovo conduttore sarà Carlo Conti.

Tutti i dettagli del nuovo Affari Tuoi

Un paio di mesi e l’attesa per il ritorno del famoso game show si potrà dunque dire conclusa.

A riportarlo è Tvblog, secondo cui la Rai avrebbe convinto Carlo Conti a lanciarsi in questa nuova avventura. Le anticipazioni delle ultime ore danno per certo il ritorno del quiz in 6 prime serate che andranno in onda fra gennaio e febbraio del 2021.

Mentre ancora non è chiaro se siano previsti anche degli appuntamenti quotidiani nella classica fascia post Tg1, ora occupata da I Soliti Ignoti, è probabile che si tratti di 6 serate speciali con personaggi dal mondo dello spettacolo, pronti a cimentarsi con i tradizionali pacchi da aprire e le improbabili offerte del terribile dottore.

Nessun nome è ancora certo, ma Tvblog ipotizza che Carlo Conti possa chiamare con sé fidati compagni di avventura come Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello.

La sfida con Maria De Filippi

Il giorno scelto dei vertici Rai per l’atteso ritorno di Affari Tuoi sarebbe il sabato. Il game andrebbe quindi a scontrarsi il sabato sera contro la corazzata di Maria De Filippi C’è Posta per Te, che riscuote da sempre grandi ascolti.

Una sfida dai risultati imprevedibili fra i due conduttori, che solo 3 anni fa avevano calcato insieme il palco dell’Ariston al Festival di Sanremo condotto proprio da Carlo Conti.

Tutti i conduttori di Affari Tuoi

In caso di conferma ufficiale Carlo Conti diventerebbe il sesto conduttore di Affari Tuoi. Il programma ha fatto il suo esordio nel 2003, adattamento del format olandese Deal or No Deal, ottenendo da subito grande successo. Il primo conduttore fu Paolo Bonolis, che presentò le prime 2 edizioni, prima del suo passaggio a Mediaset.

Si susseguirono quindi Pupo, Antonella Clerici e Flavio Insinna, prima che si trovasse una certa stabilità con Max Giusti, al timone del game show dal 2008 al 2013. Flavio Insinna è poi tornato per ultimi 4 anni di Affari Tuoi, chiuso nel 2017, per via dei bassi ascolti. Ora il ritorno con Carlo Conti, uno dei conduttori più rappresentativi della televisione italiana.

