Tutto pronto per un grande ritorno su Rai 1. Fra pochi mesi la prima rete pubblica dovrebbe infatti ospitare una nuova edizione del celebre Game show Affari Tuoi.

A riportarlo è TvBlog, che sembra dare per certo il ritorno del celebre programma in onda dopo il Tg1, chiuso nel 2017 a causa dei bassi ascolti registrati dall’ultima edizione condotta da Flavio Insinna. Secondo le prime indiscrezioni ci saranno però delle novità, perché Affari Tuoi tornerà in onda in un nuovo formato e con un nuovo conduttore.

Affari Tuoi: da Paolo Bonolis a Flavio Insinna

Affari Tuoi, adattato dal format olandese Deal or No Deal, è arrivato su Rai 1 nel 2003, ed è poi andato in onda per 14 anni consecutivi con grande successo di pubblico.

A condurre la prima edizione c’era Paolo Bonolis, poi rimasto al timone del game show anche per il secondo anno. Il gioco prevedeva che il concorrente riuscisse, fra 20 pacchi in rappresentanza delle Regioni Italiane, ad individuare quello con dentro il montepremi più alto, vincendo la cifra presente dentro l’ultimo pacco rimasto in suo possesso.

Dopo 2 anni Bonolis decise di lasciare la Rai per trasferirsi a Mediaset, costringendo l’emittente pubblica a cambiare la conduzione.

Dal 2005 al 2013 si sono quindi susseguiti, applicando ogni volta piccole modifiche al gioco, Pupo, Antonella Clerici, Flavio Insinna, e Max Giusti. Nel 2013 la Rai decise poi di ri-affidare nuovamente il game show a Flavio Insinna, che presentò le ultime 3 edizioni di Affari Tuoi, prima della sua chiusura.

Il ritorno di Affari Tuoi: le novità

Ora la Rai sarebbe pronta a far tornare Affari Tuoi, secondo quanto riporta TvBlog.

Ma non nella sua collocazione originaria, l’access prime time, dove ora I Soliti Ignoti riscuote ampio successo, bensì direttamente in prima serata. Il sito web riferisce che sarebbero in programma 3 prime serate da mandare in onda a Dicembre, con la partecipazione di concorrenti famosi.

In linea con quanto accade ad esempio negli speciali di prima serata de I Soliti Ignoti dove sia il concorrente che le identità ignote appartengono al mondo dello spettacolo, anche il ritorno di Affari Tuoi dovrebbe vedere la partecipazione di personaggi famosi. A mettersi in gioco con i celebri pacchi da aprire e le offerte del dottore potrebbero quindi essere celebrità dello spettacolo e della cultura, ma anche sportivi.

Chi sarà il nuovo conduttore

Secondo TvBlog sarebbe già stato definito anche il nome del conduttore che avrà l’onore di riportare in onda un programma storico come Affari Tuoi. Il favorito sembrerebbe essere Marco Liorni, attualmente in onda per tutta l’estate, per il secondo anno consecutivo, con Reazione a Catena.

Liorni, reduce dal grande successo della versione quotidiana del suo programma Italia Sì, su Rai 1 ha già condotto anche La Vita in Diretta dal 2014 al 2018, affiancato da Cristina Parodi e da Francesca Fialdini.

In passato Liorni era stato anche il primo inviato nella celebre casa del Grande Fratello, nelle prime 7 edizioni del reality Mediaset, dal 2000 al 2007.

